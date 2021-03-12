تونس رفعت انتاجها من النفط بنسبة 19 بالمائة والغاز الطبيعي بنسبة 44 بالمائة مطلع العام الجاري

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ارتفع انتاج تونس من النفط والغاز الطبيعي مطلع سنة 2021 على التوالي بنسبة 19 و44 بالمائة بفعل اداء موقع حلق المنزل وحقل نوارة الى جانب مردودية مواقع انتاج اخرى، وفق بيانات للمرصد الوطني للطاقة.وكشف المرصد في تقريره حول الوضع الطاقي لشهر جانفي 2021 ، ان الانتاج الوطني من البترول ارتفع الى 167 الف طن مكافي نفط بحلول جانفي 2021 وسط معدل انتاج يومي ناهز 4ر41 الف برميل مقابل 1ر35 الف برميل خلال جانفي 2020وساهم موقع حلق المنزل وحقل نوارة في تعويض النقص المسجل في بعض المواقع الانتاجية على غرار صدر بعل الذي تراجع بنسبة 20 بالمائة وغريب بنحو 62 بالمائة.وسجلت بعض المواقع ، في المقابل ، زيادة في الانتاج على غرار الحاجب بنسبة 41 بالمائة و البركة بنسبة 408 بالمائة وعشترت بنسبة 22 بالمائة.وارتفع انتاج تونس من الغاز الطبيعي باحتساب الغاز الجزائري الى 270 الف طن مكافئ نفط بفعل مساهمة حقل نوارة الذي عوض نقص الانتاج في بعض المواقع الاخرى وكذلك ارتفاع الحصة الموظفة على نقل انبوب نقل الغاز الجزائري بنسبة 51 بالمائةوزاد الانتاج الوطني من الغاز الطبيعي الصافي بنسبة 41 بالمائة علما وان حقل نوارة مثل 32 بالمائة من الانتاج الوطني من الغاز التجاري خلال جانفي 2021 وغطي 14 بالمائة من اجمالي الطلب على الغاز الطبيعي وقلص شراءات الغاز الجزائري بنسبة 26 بالمائة.وتراجعت شراءات تونس من الغاز الجزائري ، ما بين جانفي 2020 وجانفي 2021، بنسبة 34 بالمائة لتبلغ 171 الف طن مكافئ نفط نتيجة ارتفاع الانتاج المحلي وكذلك الاتاوة الموظفة على انبوب الغاز الجزائري .