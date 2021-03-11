نقابتا  إذاعة شمس اف ام المصادرة ترفضان تعيين مدير جديد للإذاعة

Publié le Jeudi 11 Mars 2021 - 16:56 قراءة: 0 د, 44 ث
وات - أعرب فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة شمس اف ام والنقابة الأساسية بالإذاعة، عن الاستغراب عن انعقاد مجلس إدارة المؤسسة اليوم للنظر في تعيين جديد على رأس المؤسسة في وقت ينتظر فيه الصحفيون والعاملون في المؤسسة الحسم في عملية التفويت المتعطلة من فترة وتقديم توضيحات بخصوصها في إطار الشفافية.

وأكدت النقابتان رفضهما لكل تعيين مسقط لا يستند إلى معايير الكفاءة والمهنية في إدارة المؤسسة خاصة أن إذاعة شمس اف ام لا تعاني من مشاكل تحريرية، وفق نص بيان مشترك صدر الخميس.
ودعت الى ضرورة أخذ الوضعية المالية والتقنية الصعبة التي تعيشها الإذاعة بعين الاعتبار وما تتطلبه من تعيين متصرف إداري متفرغ كفء قادر على تقديم تصور لإنقاذ المؤسسة وإعادة هيكلتها المالية.

كما دعت منظوريها الي اجتماع عام غد الجمعة في مقر الإذاعة
لاتخاذ القرارات اللازمة دفاعا عن مؤسستهم ، أمام خطورة الوضع بالمؤسسة وتعمد الحكومة اتباع حلول ترقيعية في ملف الإعلام المصادر، حسب نص البيان

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222201

Goldabdo  ()  |Jeudi 11 Mars 2021 à 18h 21m |           
العزري اقوى من سيدو. بالله اللي موش عاجبو يمشي يحل اذاعة خاصة بيه و يعين فيها اللي يحب.



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