نقابتا  إذاعة شمس اف ام المصادرة ترفضان تعيين مدير جديد للإذاعة

وات - أعرب فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة شمس اف ام والنقابة الأساسية بالإذاعة، عن الاستغراب عن انعقاد مجلس إدارة المؤسسة اليوم للنظر في تعيين جديد على رأس المؤسسة في وقت ينتظر فيه الصحفيون والعاملون في المؤسسة الحسم في عملية التفويت المتعطلة من فترة وتقديم توضيحات بخصوصها في إطار الشفافية.
وأكدت النقابتان رفضهما لكل تعيين مسقط لا يستند إلى معايير الكفاءة والمهنية في إدارة المؤسسة خاصة أن إذاعة شمس اف ام لا تعاني من مشاكل تحريرية، وفق نص بيان مشترك صدر الخميس.
ودعت الى ضرورة أخذ الوضعية المالية والتقنية الصعبة التي تعيشها الإذاعة بعين الاعتبار وما تتطلبه من تعيين متصرف إداري متفرغ كفء قادر على تقديم تصور لإنقاذ المؤسسة وإعادة هيكلتها المالية.
كما دعت منظوريها الي اجتماع عام غد الجمعة في مقر الإذاعة
لاتخاذ القرارات اللازمة دفاعا عن مؤسستهم ، أمام خطورة الوضع بالمؤسسة وتعمد الحكومة اتباع حلول ترقيعية في ملف الإعلام المصادر، حسب نص البيان
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأكدت النقابتان رفضهما لكل تعيين مسقط لا يستند إلى معايير الكفاءة والمهنية في إدارة المؤسسة خاصة أن إذاعة شمس اف ام لا تعاني من مشاكل تحريرية، وفق نص بيان مشترك صدر الخميس.
ودعت الى ضرورة أخذ الوضعية المالية والتقنية الصعبة التي تعيشها الإذاعة بعين الاعتبار وما تتطلبه من تعيين متصرف إداري متفرغ كفء قادر على تقديم تصور لإنقاذ المؤسسة وإعادة هيكلتها المالية.
كما دعت منظوريها الي اجتماع عام غد الجمعة في مقر الإذاعة
لاتخاذ القرارات اللازمة دفاعا عن مؤسستهم ، أمام خطورة الوضع بالمؤسسة وتعمد الحكومة اتباع حلول ترقيعية في ملف الإعلام المصادر، حسب نص البيان
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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