نقابتا  إذاعة شمس اف ام المصادرة ترفضان تعيين مدير جديد للإذاعة

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أعرب فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإذاعة شمس اف ام والنقابة الأساسية بالإذاعة، عن الاستغراب عن انعقاد مجلس إدارة المؤسسة اليوم للنظر في تعيين جديد على رأس المؤسسة في وقت ينتظر فيه الصحفيون والعاملون في المؤسسة الحسم في عملية التفويت المتعطلة من فترة وتقديم توضيحات بخصوصها في إطار الشفافية.وأكدت النقابتان رفضهما لكل تعيين مسقط لا يستند إلى معايير الكفاءة والمهنية في إدارة المؤسسة خاصة أن إذاعة شمس اف ام لا تعاني من مشاكل تحريرية، وفق نص بيان مشترك صدر الخميس.ودعت الى ضرورة أخذ الوضعية المالية والتقنية الصعبة التي تعيشها الإذاعة بعين الاعتبار وما تتطلبه من تعيين متصرف إداري متفرغ كفء قادر على تقديم تصور لإنقاذ المؤسسة وإعادة هيكلتها المالية.كما دعت منظوريها الي اجتماع عام غد الجمعة في مقر الإذاعةلاتخاذ القرارات اللازمة دفاعا عن مؤسستهم ، أمام خطورة الوضع بالمؤسسة وتعمد الحكومة اتباع حلول ترقيعية في ملف الإعلام المصادر، حسب نص البيان