   Om Kalthoum - هذه ليلتي  

بنزرت: فض إشكالية الاعتمادات المخصصة لدعم النادي البنزرتي من قبل مؤسستين اقتصاديتين بالجهة

Publié le Mardi 09 Mars 2021 - 18:46 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - تم فض إشكالية المنح المالية المخصصة لدعم النادي الرياضي البنزرتي من قبل مؤسستي "الستير "و"اسمنت بنزرت" من خلال تولي المؤسستين وبصفة استثنائية تخصيص اعتمادات مالية لفائدة المجلس الجهوي للولاية الذي سيتولى بدوره احالتها لفائدة النادي البنزرتي حسب ما افاد به والي بنزرت محمد قويدر
وأضاف والي بنزرت في تصريح لمراسل "وات" بالجهة عقب جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر رئاسة الحكومة انه تم الاتفاق على عرض الاتفاق على مجلس إدارة ال"ستير" لاقراره نهائيا يوم 12 مارس الجاري.كما تم الاتفاق على تولي إدارة اسمنت بنزرت الترفيع في المنحة المخصصة لفائدة النادي الرياضي البنزرتي.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222074



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 09 مارس 2021 | 25 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:49 18:23 15:48 12:37 06:39 05:13
15°
 18° % 77 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
18°-1116°-1017°-1021°-819°-10
  • Avoirs en devises
    21904,2

  • (9 mars)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28173 DT        1$ =2,76700 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 mars)   1152,9 MDT