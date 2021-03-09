بنزرت: فض إشكالية الاعتمادات المخصصة لدعم النادي البنزرتي من قبل مؤسستين اقتصاديتين بالجهة

وات - تم فض إشكالية المنح المالية المخصصة لدعم النادي الرياضي البنزرتي من قبل مؤسستي "الستير "و"اسمنت بنزرت" من خلال تولي المؤسستين وبصفة استثنائية تخصيص اعتمادات مالية لفائدة المجلس الجهوي للولاية الذي سيتولى بدوره احالتها لفائدة النادي البنزرتي حسب ما افاد به والي بنزرت محمد قويدر
وأضاف والي بنزرت في تصريح لمراسل "وات" بالجهة عقب جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر رئاسة الحكومة انه تم الاتفاق على عرض الاتفاق على مجلس إدارة ال"ستير" لاقراره نهائيا يوم 12 مارس الجاري.كما تم الاتفاق على تولي إدارة اسمنت بنزرت الترفيع في المنحة المخصصة لفائدة النادي الرياضي البنزرتي.
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وأضاف والي بنزرت في تصريح لمراسل "وات" بالجهة عقب جلسة عمل انتظمت اليوم بمقر رئاسة الحكومة انه تم الاتفاق على عرض الاتفاق على مجلس إدارة ال"ستير" لاقراره نهائيا يوم 12 مارس الجاري.كما تم الاتفاق على تولي إدارة اسمنت بنزرت الترفيع في المنحة المخصصة لفائدة النادي الرياضي البنزرتي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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