بنزرت: المصادقة على إنجاز اشغال صيانة وتوسعات لـ4 مؤسسات تعليمية باعتمادات قدرها 3،730  مليون دينار

وات -

صادقت اللجنة الداخلية للصفقات العمومية بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت، على إنجاز أشغال صيانة وتوسعات لـ4 مؤسسات تعليمية ببنزرت، باعتمادات مالية توازي 3.730 مليون دينار، وفق ما افاد به مراسل "وات"، المندوب الجهوي للتربية، نبيل الصمادحي.وأوضح المصدر ذاته أن المشاريع الأربعة تتعلق بأشغال تهيئة وصيانة شاملة لمعهد محمد علي العنابي براس الجبل بكلفة مالية تعادل 740 الف دينار، وأشغال توسعة وتعهد وبناء قسم تحضيري بالمدرسة الابتدائية حي البساتين بمعتمدية بنزرت الجنوبية بكلفة 1.2 مليون دينار، ومشروع تعهد وصيانة متكاملة للمدرسة الابتدائية منجم جالطة بمعتمدية غزالة باعتمادات مالية توازي 830 ألف دينار، ومشروع تهيئة شاملة للمدرسة الابتدائية بمنطقة بوزارية من معتمدية بنزرت الجنوبية بكلفة 960 ألف دينار.