قفصة: عودة نشاط وحدات إنتاج الفسفاط التجاري بالمتلوي واستمرار توقّف عمل مغاسل معتمديات المظيلة والرديف وأم العرائس

وات -

استأنف أعوان شركة فسفاط قفصة في نهاية الأسبوع المنقضي عملهم بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بكاف الدّور من معتمدية المتلوي، وبذلك تكون كلّ وحدات إنتاج الفسفاط بهذه المعتمدية قد عادت إلى نشاطها في معالجة الفسفاط الخام.وقالت المسؤولة عن إدارة متابعة ومراقبة الإنتاج بشركة فسفاط قفصة، عفاف صغراوي، اليوم الإثنين، لـ"وات"، أن مغسلة كاف الدور قد استأنفت نشاطها يوم السبت الماضي في إنتاج الفسفاط التجاري، بعد أن توقّفت لفترة أربعة أشهر بسبب إعتصام نفّذه عدد من طالبي الشغل بموقع هذه المغسلة.وتُعدّ مغسلة كاف الدّور من كبرى وحدات إنتاج الفسسفاط التجاري بكلّ أقاليم شركة فسفاط قفصة من حيث طاقتها الانتاجية، من ذلك مثلا أن نسبة 29 بالمائة من إنتاج الفسفاط لسنة 2020 والذي بلغ 3 فاصل 1 مليون طنّ، قد أمّنته مغسلة كاف الدّور.وبعودة العمل إلى مغسلة كاف الدّور تكون كلّ وحدات إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمعتمدية المتلوي، والبالغ عددها خمس وحدات، قد إستأنفت نشاطها في معالجة الفسفاط الخام، وهو ما يعني أنّ شركة فسفاط قفصة تعمل حاليا بحوالي 60 بالمائة من طاقة إنتاجها.كما يستمرّ، حسب المسؤولة عن إدارة متابعة ومراقبة الإنتاج بشركة فسفاط قفصة، توقّف أنشطة بقيّة وحدات إنتاج الفسفاط الواقعة بمعتمديتي الرديف وام العرائس وكذلك بمعتمدية المظيلة، التي تعطّلت بها كلّ أنشطة إستخراج الفسفاط وإنتاجه ووسقه منذ شهر سبتمبر الماضي وبشكل مستمرّ، بسبب إحتجاجات مجموعات متفرّقة من طالبي الشغل الذين يعتصمون تقريبا بكل منشآت شركة فسفاط قفصة وبمسالك نقل الفسفاط الحديدية والبرّية.وسجّل إنتاج الفسفاط التجاري بولاية قفصة منذ بداية هذه السنة تراجعا حادّا جرّاء الاحتجاجات والاعتصامات، إذ لم يتعدّ هذا الإنتاج منذ غرّة جانفي وإلى غاية يوم أمس 7 مارس، الـ 200 ألف طن، مقابل هدف رسمته الشركة يروم بلوغ 836 ألف طنّ في نفس الفترة، أي بفارق سلبي بلغت نسبته 76 بالمائة.ومن مؤشرات تدهور قطاع الفسفاط كذلك التراجع الحادّ في كمّيات الفسفاط التجاري التي أمكن لشركة فسفاط قفصة وسقها نحو حرفائها من مصنّعي الاسمدة الكيميائية، إذ لم تتجاوز هذه الكمّيات منذ بداية سنة 2021 الـ 342 ألف طنّ، في حين أن الشركة كانت تتطلّع لوسق ما لا يقلّ عن مليون و 240 ألف طنّ، أي بفارق سلبي بلغت نسبته 72 بالمائة.ويعاني قطاع الفسفاط بقفصة منذ 2011 من تراجع لافت في مؤشرات الإنتاج والوسق على وجه الخصوص جرّاء الاضطرابات الاجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل بالجهة حيث لم يتجاوز معدّل الإنتاج السنوي لشركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، نحو 3 فاصل 2 مليون طنّ مقابل إنتاج بلغ 8 فاصل 3 مليون طن في سنة 2010 لوحدها.وحسب معطيات لدائرة الاتصال بشركة فسفاط قفصة فإنّ هذا التراجع في مؤشرات الإنتاج والمبيعات إنجرّ عنه تراكم الخسائر المالية التي تكبّدتها الشركة خلال الفترة 2011 - 2019 والتي بلغت 603 ملايين دينار.