معز شقشوق: الخطوط التونسية لا يجب ان تتخلي باي حال من الاحوال عن موقعها في سوق الطيران التجاري

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شدد وزير النقل واللوجستيك ، معز شقشوق، الاثنين، على ان الخطوط التونسية لا يجب ان تتخلى عن موقعها في سوق الطيران التجاري رغم نقص الاسطول لكن يجب ترشيد المردودية من خلال تسيير رحلات مجدية.وبين شقشوق ، خلال جلسة عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، ان خطة الانقاذ التجاري تهدف الى تحقيق مداخيل بقيمة 673 مليون دينار الى موفي 2021 في ظل مؤشرات ايجابية على المستوى الدوليواوضح، في هذا الصدد، انه يتعين على شركة الخطوط التونسية نقل زهاء 5ر1 مليون مسافر خلال سنة 2021 رغم تراجع نقل المسافرين خلال الاشهر الاخيرة وذلك من خلال تجهيز 15 طائرة والعمل على العودة الى السوق الليبية .وكشف شقشوق، في ذات السياق عن وجود برنامج قائم ، لتجهيز 18 طائرة بحلول شهر جويلية 2021 من اجل نقل العدد المخطط له من المسافرين خلال صيف 2021 .وشدد على ان وزارة النقل لن تفرط في موقع الخطوط التونسية وأنها تتطلع الى ان يقدم التونسيون بالخارج على التنقل عبر الخطوط التونسية الى جانب استغلال الوجهة الليبية.وقال شقشوق ان الوزارة تخوض اجتماعات مع الحكومة على امتداد الاسابيع الماضية، للحصول على دعم اضافي لانقاذ الشركة في المرحلة الحالية في انتظار مرحلة اعادة هيكلة الخطوط التونسية.وأكد شقشوق ، في ذات السياق، على ان الدولة ترغب في الحفاظ على مجمع الخطوط التونسية وانه سيتم العمل على اصلاح المجمع برمته في اطار سياسة لتطوير مختلف المؤسسات.ويضم مجمع الخطوط التونسية 6 شركات من بينها الخطوط التونسية وهي شركة تمتلك الدولة التونسية زهاء 65 بالمائة من راس مالها الى جانب مستثمرين وشركة "آير فرانس " التي تمتلك نسبة 5 بالمائة .