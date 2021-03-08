رابطة ابطال افريقيا - لاعب الترجي محمد علي بن رمضان ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة

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ضمت التشكيلة المثالية للجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لرابطة ابطال افريقيا التي كشف عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاعب وسط الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان.وتالق بن رمضان بشكل لافت في مباراة الترجي الرياضي امام الزمالك المصري بتسجيله ثنائية ليقود فريقه الى انتصار باهر 3-1 عزز به حظوظه في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي بعدما رفع رصيده الى 7 نقاط في الصدارة.وسجل بن رمضان الى حد الان ثلاثة اهداف في هذه النسخة لرابطة ابطال افريقيا.التشكيلة المثالية:في حراسة المرمى: ميدجو اوموسولا (فيتا كلوب الكونغولي)في الدفاع: معاذ حداد (مولودية الجزائر) – شمس الدين نساخ (شباب بلوزداد الجزائري) – محمد هاني (الاهلي المصري) – ليلي لاكاي (صن داونز الجنوب إفريقي)في الوسط: وليد الكرتي (الوداد المغربي) – نكجوبو نكسوجيفلي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) – محمد علي بن رمضان (الترجي التونسي)في الهجوم: محمد مجدي افشة (الأهلي المصري) - ايوب الكعبي (الوداد المغربي) – مكابي ليليوبو ( فيتا كلوب الكونغولي)