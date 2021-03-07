الرابطة 2 - النتائج والترتيب

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارات يومي السبت والاحد:
السبت 6 مارس
-- المجموعة الثالثة
في بن عروس
سبورتينغ بن عروس - مستقبل قابس 0-2
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي منزل بوزلفة 1-0
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - امل جربة 2-0
الترتيب
1- مستقبل قابس 10 6
2- امل جربة 9 6
-سكك الحديد الصفاقسي 9 6
4- القلعة الرياضية 8 6
5- سبورتينغ بن عروس 7 6
6- نادي منزل بوزلفة 6 6
-- المجموعة الرابعة
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - مستقبل المحمدية 1-0
في القصرين
مستقبل القصرين - اولمبيك سيدي بوزيد 1-1
في جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الرادسي 5-2
الترتيب النقاط لعب
1- أمل حمام سوسة 16 6
2- الترجي الجرجيسي 10 6
- مستقبل المحمدية 10 6
4 - اولمبيك سيدي بوزيد 8 6
5-النجم الرادسي 4 6
6- مستقبل القصرين 2 6
-- الاحد 7 مارس
-- المجموعة الاولى
في قربة -
النادي القربي - جندوبة الرياضية 3-0
في الشبيكة -
مستقبل السبيخة - نادي حمام الانف 2-3
الاثنين 8 مارس
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - جمعية جربة الحكم / جلال السحباني
الترتيب النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 15 5
2- نادي حمام الانف 13 6
3- النادي القربي 10 6
4- جندوبة الرياضية 6 6
5- مستقبل السبيخة 4 6
6- جمعية جربة 0 5
--المجموعة الثانية
الاحد 7 مارس
في مساكن
هلال مساكن - قوافل قفصة 2-1
في صفاقس 2 مارس
الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي 1-1
في منزل نور
كوكب منزل نور - مستقبل وادي الليل 1-0
الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 13 6
- قوافل قفصة 10 6
3- مستقبل وادي الليل 9 6
4- الملعب الصفاقسي 8 6
5- الملعب القابسي 6 6
6- كوكب منزل نور 4 6
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
السبت 6 مارس
-- المجموعة الثالثة
في بن عروس
سبورتينغ بن عروس - مستقبل قابس 0-2
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي منزل بوزلفة 1-0
في صفاقس 2 مارس
سكك الحديد الصفاقسي - امل جربة 2-0
الترتيب
1- مستقبل قابس 10 6
2- امل جربة 9 6
-سكك الحديد الصفاقسي 9 6
4- القلعة الرياضية 8 6
5- سبورتينغ بن عروس 7 6
6- نادي منزل بوزلفة 6 6
-- المجموعة الرابعة
في حمام سوسة
امل حمام سوسة - مستقبل المحمدية 1-0
في القصرين
مستقبل القصرين - اولمبيك سيدي بوزيد 1-1
في جرجيس
الترجي الجرجيسي - النجم الرادسي 5-2
الترتيب النقاط لعب
1- أمل حمام سوسة 16 6
2- الترجي الجرجيسي 10 6
- مستقبل المحمدية 10 6
4 - اولمبيك سيدي بوزيد 8 6
5-النجم الرادسي 4 6
6- مستقبل القصرين 2 6
-- الاحد 7 مارس
-- المجموعة الاولى
في قربة -
النادي القربي - جندوبة الرياضية 3-0
في الشبيكة -
مستقبل السبيخة - نادي حمام الانف 2-3
الاثنين 8 مارس
في مدنين - س 14
اولمبيك مدنين - جمعية جربة الحكم / جلال السحباني
الترتيب النقاط لعب
1- اولمبيك مدنين 15 5
2- نادي حمام الانف 13 6
3- النادي القربي 10 6
4- جندوبة الرياضية 6 6
5- مستقبل السبيخة 4 6
6- جمعية جربة 0 5
--المجموعة الثانية
الاحد 7 مارس
في مساكن
هلال مساكن - قوافل قفصة 2-1
في صفاقس 2 مارس
الملعب الصفاقسي - الملعب القابسي 1-1
في منزل نور
كوكب منزل نور - مستقبل وادي الليل 1-0
الترتيب النقاط لعب
1- هلال مساكن 13 6
- قوافل قفصة 10 6
3- مستقبل وادي الليل 9 6
4- الملعب الصفاقسي 8 6
5- الملعب القابسي 6 6
6- كوكب منزل نور 4 6
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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