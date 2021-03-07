الرابطة 2 - النتائج والترتيب

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارات يومي السبت والاحد:في بن عروسسبورتينغ بن عروس - مستقبل قابس 0-2في القلعة الصغرىالقلعة الرياضية - نادي منزل بوزلفة 1-0في صفاقس 2 مارسسكك الحديد الصفاقسي - امل جربة 2-01- مستقبل قابس 10 62- امل جربة 9 6-سكك الحديد الصفاقسي 9 64- القلعة الرياضية 8 65- سبورتينغ بن عروس 7 66- نادي منزل بوزلفة 6 6في حمام سوسةامل حمام سوسة - مستقبل المحمدية 1-0في القصرينمستقبل القصرين - اولمبيك سيدي بوزيد 1-1في جرجيسالترجي الجرجيسي - النجم الرادسي 5-21- أمل حمام سوسة 16 62- الترجي الجرجيسي 10 6- مستقبل المحمدية 10 64 - اولمبيك سيدي بوزيد 8 65-النجم الرادسي 4 66- مستقبل القصرين 2 6في قربة -النادي القربي - جندوبة الرياضية 3-0في الشبيكة -مستقبل السبيخة - نادي حمام الانف 2-3في مدنين - س 14اولمبيك مدنين - جمعية جربة الحكم / جلال السحبانيالترتيب النقاط لعب1- اولمبيك مدنين 15 52- نادي حمام الانف 13 63- النادي القربي 10 64- جندوبة الرياضية 6 65- مستقبل السبيخة 4 66- جمعية جربة 0 5في مساكنهلال مساكن - قوافل قفصة 2-1في صفاقس 2 مارسالملعب الصفاقسي - الملعب القابسي 1-1في منزل نوركوكب منزل نور - مستقبل وادي الليل 1-01- هلال مساكن 13 6- قوافل قفصة 10 63- مستقبل وادي الليل 9 64- الملعب الصفاقسي 8 65- الملعب القابسي 6 66- كوكب منزل نور 4 6