الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 7 مارس 2021

وات -

الكاف : رصد حالة وفاة جديدة و 15 إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد

باجة : تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس "كورونا " في الجهة

بعد 10 أيام متتالية لم تسجّل فيها أية حالة وفاة رصدت الادارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الأحد حالة وفاة جديدة بفيروس الكورونا المستجد وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 67 عينة رفعت بتاريخ 05 مارس الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفيات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 168شخصا وفق ما أوردته ذات الإدارة في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد في الجهةوأفرزت التحاليل المخبرية أيضا وفق نفس التحيين تسجيل إصابة 15 شخصا بالعدوى بالفيروس توزّعت إلى سبع حالات بمدينة الكاف وحالتين بكل من السرس والقصور والدهماني وحالة واحدة بكل من تاجروين ونبر، ليرتفع بذلك عدد الاصابات الجملية المؤكدة بالفيروس إلى 5060حالة.وشهدت الجهة تعافي 4968 شخصا من المرض فيما ارتفع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 25 شخصا وعدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 101 شخص.سجّلت أمس السبت 18 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية باجة ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 4576 حالة من جملة 15108 تحاليل تم اجراؤها .وتتوزع الحالات الجديدة على مدينة باجة (6 حالات) وتبرسق (9 حالات) وعمدون (3 حالات) .وقد تجاوزت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة ال 96المائة بعد تسجيل تعافي 4400 شخصا كما لم تسجل امس اية حالة وفاة علما ان عدد الوفايات نتيجة الاصابة ب"كورونا" بباجة بلغ 149حالة حسب احصائيات تحصّلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة .