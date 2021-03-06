رئاسة الحكومة :عدم التمديد في العمل بالتوقيت الاداري الاستثنائي

ذكرت مصالح رئاسة الحكومة انه تقررعدم التمديد في العمل بالتوقيت الاداري الاستثنائي الذي تم اقراره بالأمر الحكومي عدد49 لسنة 2021 المؤرخ في 15 جانفي 2021 ، وذلك تبعا لاجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم امس الجمعة .واشارت وزارة الوظيفة العمومية في بلاغ اصدرته اليوم السبت الى ان العمل يستأنف انطلاقا من يوم الاثنين 8 مارس وفقا للتوقيت والتوزيع المقرر باحكام الامر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 وذلك على النحو التالي:من يوم الاثنين الى يوم الخميس: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (8:30) الى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12:30)ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13:30) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17:30)يوم الجمعة :من الساعة الثامنة صباحا (8:00) الى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14:30) الى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17:30)واضاف البلاغ ان العمل يستانف بالهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية طبقا للتوقيت العادي المعتمد بها ويتم الاعلان عنه للعموم بالمواقع الرسمية الخاصة بها .ونظرا لتواصل خطر تفشي الفيروس فانه يتجه مواصلة العمل من قبل المصالح العمومية بكافة وسائل التوقي وخاصة ما تضمنه المنشور عدد 22 المؤرخ في 12 اكتوبر 2020 والعمل على تكاتف الجهود لتطبيقها وفق ما ورد في نص البلاغيشار الى ان منشور عدد 22 مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 ضبط إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بالنسبة إلى الأعوان العموميين والمتعاملين مع الإدارة