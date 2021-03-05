البطولة السعودية - سعد بقير يقود ابها للفوز على الفتح

وات - ساهم الدولي التونسي سعد بقير في فوز فريقه ابها على ضيفه الفتح 2-1 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة السعودية لكرة القدم.
وافتتح سعد بقير النتيجة لابها في الدقيقة 33 ثم اضاف زميله السويدي كارلوس ستراندبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 78 قبل ان يذلل الفتح الفارق في الدقيقة 90 بواسطة الهولندي ميتشيل تي فريدي.
وهو الهدف الخامس لسعد بقير في البطولة السعودية خلال هذا الموسم.
ورفع ابها بفضل هذا الانتصار رصيده الى 28 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا بينما تجمد رصيد الفتح عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.
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وافتتح سعد بقير النتيجة لابها في الدقيقة 33 ثم اضاف زميله السويدي كارلوس ستراندبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 78 قبل ان يذلل الفتح الفارق في الدقيقة 90 بواسطة الهولندي ميتشيل تي فريدي.
وهو الهدف الخامس لسعد بقير في البطولة السعودية خلال هذا الموسم.
ورفع ابها بفضل هذا الانتصار رصيده الى 28 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا بينما تجمد رصيد الفتح عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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