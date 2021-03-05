البطولة السعودية - سعد بقير يقود ابها للفوز على الفتح

وات -

ساهم الدولي التونسي سعد بقير في فوز فريقه ابها على ضيفه الفتح 2-1 في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة السعودية لكرة القدم.وافتتح سعد بقير النتيجة لابها في الدقيقة 33 ثم اضاف زميله السويدي كارلوس ستراندبيرغ الهدف الثاني في الدقيقة 78 قبل ان يذلل الفتح الفارق في الدقيقة 90 بواسطة الهولندي ميتشيل تي فريدي.وهو الهدف الخامس لسعد بقير في البطولة السعودية خلال هذا الموسم.ورفع ابها بفضل هذا الانتصار رصيده الى 28 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا بينما تجمد رصيد الفتح عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.