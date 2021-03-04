رالي " فينيكس " الدولي بمشاركة حوالي 130 متسابقا بالجنوب التونسي

وات - عقد منظمون امس بقاعة الاجتماعات بالملعب الاولمبي بالمنزه جلسة عمل تنسيقية لمناقشة سير التحضيرات لتنظيم رالي ( فينيكس) الدولي الذي ينتظم في نسخته الأولى من 13 إلى 20 مارس الجاري بالجنوب التونسي .
ويشارك في هذه التظاهرة حوالي 130 متسابقا أغلبهم من جنسيات مختلفة. و سيمثل تونس أيضا متسابقان إثنان و هما هند الشاوش و أشرف مزهود.
وحضر جلسة العمل بالخصوص ممثلون عن الجهات المنظمة والوزارات والجامعات المتداخلة .
ويذكر ان شركة بلغارية ستنظم الرالي تحت إشراف مشترك بين الجامعة التونسية للسيارات و الجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة .
و تسعى جميع السلط لإنجاح هذا الرالي لأهميته و مردوديته على المستوى الرياضي، السياحي و الاقتصادي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويشارك في هذه التظاهرة حوالي 130 متسابقا أغلبهم من جنسيات مختلفة. و سيمثل تونس أيضا متسابقان إثنان و هما هند الشاوش و أشرف مزهود.
وحضر جلسة العمل بالخصوص ممثلون عن الجهات المنظمة والوزارات والجامعات المتداخلة .
ويذكر ان شركة بلغارية ستنظم الرالي تحت إشراف مشترك بين الجامعة التونسية للسيارات و الجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة .
و تسعى جميع السلط لإنجاح هذا الرالي لأهميته و مردوديته على المستوى الرياضي، السياحي و الاقتصادي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 221711