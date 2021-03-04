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رالي " فينيكس " الدولي بمشاركة حوالي 130 متسابقا بالجنوب التونسي

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 22:07 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - عقد منظمون امس بقاعة الاجتماعات بالملعب الاولمبي بالمنزه جلسة عمل تنسيقية لمناقشة سير التحضيرات لتنظيم رالي ( فينيكس) الدولي الذي ينتظم في نسخته الأولى من 13 إلى 20 مارس الجاري بالجنوب التونسي .

ويشارك في هذه التظاهرة حوالي 130 متسابقا أغلبهم من جنسيات مختلفة. و سيمثل تونس أيضا متسابقان إثنان و هما هند الشاوش و أشرف مزهود.
وحضر جلسة العمل بالخصوص ممثلون عن الجهات المنظمة والوزارات والجامعات المتداخلة .

ويذكر ان شركة بلغارية ستنظم الرالي تحت إشراف مشترك بين الجامعة التونسية للسيارات و الجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة .
و تسعى جميع السلط لإنجاح هذا الرالي لأهميته و مردوديته على المستوى الرياضي، السياحي و الاقتصادي.

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