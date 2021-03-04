الهايكا توجه لفت نظر لقناة قرطاج+ بسبب خروقات متعلقة بالإشهار

وات - وجّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة "قرطاج +" بخصوص خروقات متعلقة بالإشهار، ودعا القناة إلى الالتزام بأحكام القرار المتعلق بالقواعد السلوكية للإشهار حتى لا يضطر إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة وفقا لمقتضيات القرار وأحكام الفصل 29 من المرسوم
عدد 116 لسنة 2011.
وبينت الهايكا في بلاغ اليوم الخميس أن خروقات الإشهار تمثلت في عدم الإعلان عن شارتي البداية والنهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري.
ولاحظت أن القناة المذكورة لم تحترم قاعدة المدة الزمنية الدنيا بين مضمونين تجاريين المحددة بخمسة عشر دقيقة وبث برامج التسوق عبر الشاشة خارج الفترات الزمنية المخصصة لها وبث مقاطع قصيرة من برامج التسوق عبر الشاشة تقل مدتها عن 15 دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة في
بعض البرامج.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
عدد 116 لسنة 2011.
وبينت الهايكا في بلاغ اليوم الخميس أن خروقات الإشهار تمثلت في عدم الإعلان عن شارتي البداية والنهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري.
ولاحظت أن القناة المذكورة لم تحترم قاعدة المدة الزمنية الدنيا بين مضمونين تجاريين المحددة بخمسة عشر دقيقة وبث برامج التسوق عبر الشاشة خارج الفترات الزمنية المخصصة لها وبث مقاطع قصيرة من برامج التسوق عبر الشاشة تقل مدتها عن 15 دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة في
بعض البرامج.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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