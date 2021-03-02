وزارة الفلاحة تدعو الى الترفيع في صادرات زيت الزيتون نحو اوروبا واعطاء الأولوية للزيت المعلب والبيولوجي

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دعا وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة، محمد الفاضل كريّم، خلال جلسة عمل التأمت ، الثلاثاء ، بمقر الوزارة، الى العمل على التّرفيع في حصّة تونس من صادرات زيت الزّيتون نحو الاتّحاد الأوروبي مع اعطاء الأولويّة للزيت المعلّب والبيولوجي.وأوصى كريّم، خلال هذه الجلسة المخصصة للنّظر في الأمر الحكومي المتعلق بضبط صيغ وشروط تصدير زيت الزيتون في إطار الحصة السنوية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي ، بإرساء منصّة إلكترونية اتّصاليّة صلب الوزارة لقبول مطالب تراخيص تصدير زيت الزيتون.وأكد ضرورة إعداد مقرر لضبط الصّيغ والشروط التي تضفي القيمة المضافة على تصدير الزّيوت التونسية نحو السوق الأوروبية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.وحثّ على النهوض بصادرات زيت الزيتون المعلب تحت علامات تجاريّة تونسيّة بهدف مزيد التّعريف به في الأسواق الخارجيّة الواعدة.