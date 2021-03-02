المنظمة التونسية للأطباء الشبان تعلن دخولها في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة

وات - أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم الثلاثاء، دخولها منذ اليوم في إعتصام مفتوح بمقر وزارة الصحة، وذلك على خلفية عدم تجاوب سلطة الاشراف مع سلسلة التحركات الاحتجاجية التي انطلقت فيها المنظمة ونقابات قطاع الصحة منذ وفاة الطبيب المقيم بدر الدين العلوي إثر سقوطه من مصعد معطب بمستشفى جندوبة
وجددت المنظمة في بيان لها اليوم، دعوتها إلى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 23 ديسمبر 2020 بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي، مشددة على ضرورة رد الاعتبار المعنوي والمادي للفقيد بدر الدين العلوي بالإضافة إلى إنشاء هيئة وطنية لإنقاذ قطاع الصحة العمومية
كما دعت المنظمة سلطة الإشراف إلى التسريع في تسوية الوضعية المادية والصحية لكل الأطباء الشبان الذي أمنوا ويؤمنون مكافحة الجوائح سواء عبر حصص الاستمرار أو العقود والتزامها الكتابي بحق الأطباء الشبان مقيمين وداخليين وطلبة خارجيين متربصين في تطعيمهم باللقاح ضد كوفيد19
يشار الى أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان نفذت اليوم في اطار الاضراب العام الوطني الذي تشنه منذ يوم امس الاثنين احتجاجا على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في اجتماع 23 ديسمبر 2020 وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة طالبت فيها وزير الصحة فوزي مهدي بالاستقالة من منصبه
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وجددت المنظمة في بيان لها اليوم، دعوتها إلى تنفيذ ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 23 ديسمبر 2020 بإشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي، مشددة على ضرورة رد الاعتبار المعنوي والمادي للفقيد بدر الدين العلوي بالإضافة إلى إنشاء هيئة وطنية لإنقاذ قطاع الصحة العمومية
كما دعت المنظمة سلطة الإشراف إلى التسريع في تسوية الوضعية المادية والصحية لكل الأطباء الشبان الذي أمنوا ويؤمنون مكافحة الجوائح سواء عبر حصص الاستمرار أو العقود والتزامها الكتابي بحق الأطباء الشبان مقيمين وداخليين وطلبة خارجيين متربصين في تطعيمهم باللقاح ضد كوفيد19
يشار الى أن المنظمة التونسية للأطباء الشبان نفذت اليوم في اطار الاضراب العام الوطني الذي تشنه منذ يوم امس الاثنين احتجاجا على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في اجتماع 23 ديسمبر 2020 وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة طالبت فيها وزير الصحة فوزي مهدي بالاستقالة من منصبه
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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