قبلي: وقفة احتجاجية لنقابييي قطاع الشباب والطفولة للمطالبة بتفعيل بعض المطالب المهنية

وات -

نفذ نقابيو قطاع الشباب والطفولة بقبلي، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بساعتين امتدت من الساعة العاشرة صباحا الى غاية منتصف النهار، امام مقر المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن، على خلفية عدم تفاعل وزارة الاشراف مع جملة من المطالب المهنية.وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية للشباب والطفولة بقبلي ودوز ، اشرف بن عثمان، ل"وات"، ان تحركهم الاحتجاجي اليوم يدعو الى تفعيل الاتفاقيات الصادرة منذ شهر ماي سنة 2019 في جانبيها الاداري والمالي مع الاسراع في القيام بجملة من الانتدابات لسد الشغورات الكبيرة المسجلة في مؤسسات الطفولة بالجهة وحماية هذه الشريحة الاجتماعية من السلوكات المنحرفة في صورة عدم قدرة هذه المؤسسات على استيعابها جراء عدم توفر الاطارات المختصة.وأكد بن عثمان، على ضرورة عقد جلسة مستعجلة للنظر في المطالب المرفوعة والتي تتضمن ايضا الدعوة الى تفعيل الامتيازات والحقوق التي تمتع بها الموظفون في قطاعات اخرى على قطاع الطفولة، ومنها قانون المالية لسنة 2015 المتعلق بسداد الدولة لنسبة من فوائد القروض التي تحصل عليها الموظفون، علاوة على التأكيد على ضرورة تمتيع هؤولاء العملة والموظفين بجملة من المنح، على غرار منح الساعات الاضافية للحراس الليليين ومنح التسيير والخطر للاطارات والاعوان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.وانت الدعوة كذلك، الى تعزيز مؤسسات الشباب والطفولة بما تستحقه من تجهيزات وتوفير سيارة ادارية للمندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن، مع تركيز منظومة انصاف و تفعيل التوصيات الصادرة عن لجنة التفقدية العامة الخاصة بالجهة.وأشار المصدر ذاته، الى ان تواصل تجاهل المطالب المرفوعة من قبل اطارات واعوان الطفولة بالجهة، سيؤدي الى تحركات تصعيدية اكبر قد تشمل الاضرابات عن العمل وغلق المؤسسات، على حد قوله.