الداخلية: إحباط 64 عملية تهريب وحجز بضائع مهربة تفوق قيمها 2 مليون دينار خلال الأسبوع المنقضي

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 21 إلى 27 فيفري الفارط، من إحباط 64 عمليّة تهريب، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بحوالي 2 مليون و321 ألف دينار.وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم إلقاء القبض على 1287 شخصا مفتّشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حقّ عامّ.وأضافت أنه تم حجز بندقية صيد عيار 16 مم ممسوكة دون رخصة و25 خرطوشة، و 0.003 كلغ و33 قطعة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" و 12010 قرصا مخدرا، فضلا عن حجز 92 وسيلة مفتّش عنها.كما أكدت إحباط 5 عمليات إجتياز للحدود البريّة خلسة والقبض على 7 مجتازين، و إحباط 21 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة والقبض على 421 مجتازا.