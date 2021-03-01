توزر: قريبا تصنيف قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر قسما جامعيا بعد انتهاء تجهيزه بأسرّة إنعاش متطورة

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سيتمّ خلال الأسابيع القادمة تصنيف قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر قسما جامعيا بعدما كان قسما استشفائيا وذلك بعد الانتهاء من توسعته عبر إضافة مجموعة أسرّة إنعاش جديدة حيث من المنتظر أن يستقبل قريبا ثلاثة أسرة فيم تم اليوم الاثنين تركيز أربعة أسرّة إنعاش جديدة وفق ما ذكرته رئيسة القسم الدكتورة هدى ماطر.وأشارت الى أن القسم في حاجة الى التوسعة باعتبار أنه يضم الى غاية الأيام الماضية خمسة أسرّة إنعاش فقط ومخصصة لمرضى الكوفيد 19 دون غيرهم رغم وجود حالات من غير الحاملين لهذا الفيروس في حاجة الى الانعاش.وذكرت نفس المصدر في تصريح اعلامي اليوم بمناسبة تركيز أسرّة الإنعاش الجديدة المموّلة من المجلس الجهوي لولاية توزر أن الاسرّة الأربعة الجديدة مزوّدة بأجهزة تنفس عالية الطراز بعدما تسلم المستشفى نهاية شهر ديسمبر الماضي جهاز تنفس اصطناعي موضحة أن الأجهزة الجديدة والتي تقوم بالتعديل الذاتي حسب حاجة المريض للأوكسيجين ولا تتطلب تدخل الطبيب مبينة أنها لأجهزة ذات أهمية بالغة فيما يتعلق بعلاج مرضى الكوفيد 19.ولا يقيم قسم الإنعاش الطبي حاليا أي مريض بعد خروج أخر مريض منذ يومين فقط بحسب المصدر نفسه مؤكدة أن القسم استقبل في الموجة الثانية من موجة كورونا 61 مريضا 25 منهم غادر بصحة جيدة فيم سجل القسم وفاة 36 وفاة بسبب الضغط الذي عانى منه لنقص الاسرة وفق تأكيدها.ولا حظ من ناحيته أيمن اللموشي طبيب إنعاش وتخدير أنه سيتم في إطار تطوير بعض الأقسام الاستشفائية تحويل وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بتوزر الى قسم إنعاش وتخدير على أن يتضمن القسم ثماني غرف إنعاش تحتوي على أربعة أجهزة تنفّس، مبيّنا أن القسم حاول في الفترة الماضية وفي ظل الضغط الذي فرضته جائحة كورونا معاضدة جهود قسم الإنعاش الطبي بالتكفل بالمرضى من غير الحاملين للفيروس.وكان القسم تكفّل في الأشهر الماضية بمعدّل بتراوح من خمسين الى ستين مريضا كل شهر منهم من هو في حاجة الى الإنعاش الطبي أو الإنعاش الجراحي.