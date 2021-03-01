الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 1مارس 2021

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قفصة : ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 277 وفاة

سوسة: الاعلان عن 33 إصابة بفيروس "كورونا" دون تسجيل حالات وفاة

زغوان : تسجيل حالة وفاة جديدة و14 إصابة إضافية بفيروس كورونا

المنستير: تسجيل حالتي وفاة و31 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين : تسجيل حالة وفاة و14 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

نابل: تسجيل حالتي وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ارتفع بولاية قفصة عدد الوفيات النّاجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 277 وفاة، وذلك بعد أن سجّلت الإدارة الجهوية للصحّة في نهاية الاسبوع المنقضي وفاة ثلاثة أشخاص بسبب هذا الوباء.وحسب آخر تحيين نشرته الادارة الجهوية للصحة بقفصة مساء الأحد حول الوقع الوبائي لوباء كورونا فقد سجّلت معتمدية قفصة الجنوبية ومنذ بداء إنتشار الوباء في مارس من العام 2020 , أعلى حصيلة من الوفيات النّاجمة عن الفيروس ب 85 وفاة ثمّ القطار ب 36 تليها المتلوي ب 33 وفاة و الرديف ب 32 وفاة.ويبلغ من ناحية أخرى وحسب نفس التحيين عدد المصابين والذين لازالوا يحملون الفيروس 164 مصابا من بينهم 59 بمعتمدية قفصة الجنوبية، في حين خلت معتمدية واحدة بالولاية وهي زانوش من هذا الفيروس بعد أن كان عدد المعتمديات الخالية من الوباء منذ أسبوع ثلاث معتمديات وهي زانوش وسيدي بوبكر وقفصة الشمالية.وطالت عدوى فيروس كورونا منذ شهر مارس من العام الماضي 4750 شخصا من ولاية قفصة تُوفّي من بينهم 277 وتعافى 4309 .لم تسجل ولاية سوسة امس الاحد حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليستقر عدد المصابين الذين توفوا بالفيروس منذ بداية الجائحة عند 552 حالة وفاة من مجموع 16242 إصابة تم تسجيلها الى غاية يوم امس الاحد، وفق ما جاء في نشرة الإدارة الجهوية للصحة المحينة بخصوص تطور الوضع الوبائي بالجهةوافرزت عمليات معالجة 182 عينة تحليل ثبوت إصابة 33 شخصا بالفيروس من بينهم 3 من أعوان الصحة، واستقر عدد حالات التعافي عند 13669 حالة، فيما لا يزال 1940 شخصا تحت المراقبة الطبية منهم 85 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وذلك بالاضافة الى 9 مرضى من ولايات أخرىسجّلت ولاية زغوان اليوم االاثنين حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حيث توفّي رجل من منطقة الجوف في معتمدية الزريبة يبلغ من العمر78 سنة تم إيواؤه بوحدة الكوفيد بزغوان يوم 25 فيفري الماضي ، ارتفع على إثرها عدد الوفيات إلى 124 حالة منها 70حالة من جنس الذكور و54 من الإناث.وذكر سهيل بالي المدير الجهوي للصحة في تصريح لـ(وات) أن المصالح الصحية بالجهة تلقت ليلة البارحة الأحد 14 إصابة إضافية بفيروس كورونا بلغ بموجبها إجمالي الإصابات 3195 حالة منذ فتح الحدود منها 154 حالة نشطة، مشيرا إلى أن 13 مريضا يقيمون حاليا بوحدات الكوفيد منهم 3 حالات بقسم الإنعاش.سجلت الدوائر الصحية بولاية المنستير حالتي وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، و31 إصابة، و27 حالة تعافي (أو رفع الحجر الصحي)، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 366 حالة وفاة، و14 ألفا و515 إصابة، و13 ألفا و171 حالة شفاء، حسب آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة صدرت مساء امس الأحدوتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 9 إصابات بالمنستير، و9 إصابات بالوردانين، و3 إصابات بقصر هلال، و3 إصابات بالساحلين، و3 إصابات بطبلبة، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة بالبقالطة، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.وتعدّ الجهة مجموع 978 حالة مازالت حاملة لفيروس "كورونا" من بينها 37 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة، و2934 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو المتابعة الصحية، و79 شخصا في الحجر الصحي الاجباري.وسجلت مختلف الدوائر الصحية بالجهة استكمال مجموع 67 ألفا و929 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، واجراء 56 ألفا و375 اختبارا لتقصي فيروس "كورونا"، حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للصحةتلقت الادارة الجهوية للصحة بولاية مدنين نتائج 437 عينة تحليل كشفت 14 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا أمس الاحد ارتفع بها عدد الاصابات الجملية منذ ظهور الوباء الى 8457 اصابة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية زيد العنز.وتوزعت هذه الاصابات بين 4 معتمديات هي جرجيس 6 اصابات وبن قردان 4 اصابات وكل من ميدون وحومة السوق اصابتين اثنين فيما لم تسجل 5 معتمديات اية اصابة في حين شملت هذه الاصابات بعدد اصابتين لدى اعوان الصحة ليرتفع مصابو القطاع الصحي الى 246 مصاب وتلميذين اثنين بهما تطور العدد الجملي للاصابات في صفوفهم الى 248 اصابة.وتراجع عدد وفايات فيروس كورونا الى حالة وفاة وحيدة تبلغ 75 سنة وتعاني امراضا اخرى ارتفع بها اجمالي وفايات هذا الفيروس الى 348 وفاة الا ان هذا التراجع سواء في الوفايات او في عدد الاصابات الجديدة لا يمكن ان يكون مؤشرا لاستقرار الوضع وخاصة بالنسبة للاصابات باعتبار نقص عدد العينات التي خضعت للتحاليل نهاية الاسبوع بسبب عدم اشتغال المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة يوم الاحد ومخابر اخرى في عطلتها الاسبوعية ايضا وفق الدكتور زيد.وسجلت الجهة 87 حالة شفاء توزعت بين 20 حالة بميدون و18 بمدنين الجنوبية و13 بحومة السوق و11 بجرجيس و10 حالات شفاء ببن قردان و6 باجيم و4 بمدنين الشمالية وحالة شفاء واحدة بكل من سيدي مخلوف وبني خداش ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 7470 حالة شفاء.وحسب الدكتور فان الجهات الصحية شددت من اجراءات مراقبة ومتابعة الليبيين الوافدين على الجهة سواء بالمعبر الحدودي براس جدير او بمختلف المصحات التي يقصدونها للعلاج وذلك منذ كشف السلالة البريطانية بليبيا في اجراءات للتوقي من خطر تسللها عبر الوافدين من ليبيا مشيرا الى تحسيس كل الاطراف الصحية الناشطة بالمعبر وبالمصحات الخاصة الى ضرورة الانتباه ومزيد اليقضة والحذر سواء تجاه الوافدين بسياراتهم الخاصة او المرضى القادمين على متن سيارات الاسعاف.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 476 حالة وفاة وذلك إلى غاية مساء امس الاحد.واوضحت الإدارة ذاتها في تحيينها الدوري للوضع الوبائي في علاقة بانتشار الفيروس ان حالتي الوفاة تعودان لرجل أصيل معتمدية الحمامات يبلغ من العمر 85 سنة ورجل أصيل معتمدية نابل يبلغ من العمر 87 سنةوأسفرت التحاليل المخبرية الاخيرة والبالغ عددها 206 تحليلا عن تسجيل 26 إصابة جديدة ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 15897 إصابةوفي المقابل، تقلص عدد الحالات النشيطة من المصابين بالفيروس ليبلغ 476 حالة بعد شفاء 80 مصابا خلال 24 ساعة الاخيرة .