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رئيس الجمهورية يؤكد من القيروان أنه لن يقبل بـ"أية مقايضة في حق الشعب التونسي أو مزايدة تتعلق بسيادة تونس"

Publié le Samedi 27 Février 2021 - 19:44 قراءة: 1 د, 3 ث
وات - أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أنه لن يقبل بأية مقايضة في حق الشعب التونسي أو مزايدة تتعلق بسيادة تونس، وذلك خلال زيارة أداها اليوم السبت إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان لمعاينة الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية.

وأضاف سعيّد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، أنه "سيواصل الطريق التي بدأها بنفس العزم والقوة والإرادة بعيدا عن أي حساب سياسي، وأن أموال الشعب ستصرف للشعب وللمحتاجين ولا لمن ليس لهم ضمير أو إحساس".


وقال رئيس الجمهورية :"تشاهدون اليوم للأسف كيف تظهر الأموال وتهدر في العاصمة، بينما يتحدثون كل مساء عن الإفلاس وأن تونس لم يعد لديها مال.."، مبينا أن لتونس من الإمكانيات الكثير، وأنه يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة والثابتة لتحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وجدد رئيس الدولة التأكيد على أنه "لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي والعمل من أجل ما ينفع الناس"، وقال إن "السقوط الأخلاقي للبعض، لن يزيدنا إلا عزيمة وقوة، وتجاهلا وازدراء لما يقولون وما يفعلون"، متابعا "هم لا يستحقون حتى مجرد الانتباه إليهم، وحساباتهم لا تدخل أبدا في تقديرنا للأوضاع".

وشدد رئيس الجمهورية على أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة، انطلاقا من نفس الثوابت التي تقوم على الصدق.



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Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 221421

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 27 Février 2021 à 21h 11m |           
اشكون الّي يهدر في مال الشعب ؟؟؟
راقد وياخذ في ثلاثين مليون شهرية !!! واش عمل ؟؟؟

Sarramba  (South Africa)  |Samedi 27 Février 2021 à 20h 46m |           
من يهدر أموال الشّعب ؟؟؟ أليس هو الّذي ضخّم مزانية الرآسة ب 17 بالمئة في لحضة واحدة مهدرا حقّا أموال الشّعب و أموال الدّولة في الوقت الّذي يموت فيه الشعب جوعا؟؟؟
ومن الذي يتقاضى قرابة ال 500 مليون سنويّا، بينما المصابين بالكوفيد لا يجدون سريرا للعلاج؟؟؟
أمّا الأموال التي نفقت اليوم في تونس العاصمة ، هي أموال "خاصّة" وليست من أموال الشعب وأموال الدّولة
ثم نُفقت أملا في أن يستيقض "قيسر الأوحد" من هذيانه وغوغائه ومكره وحماقته وخيانته وضيق بصيرته، التي أدّته إلى دهس سيادة البلاد، سيادة تونس العزيزة، أمام المستعمر الأبدي والمقيم العام المتطاول والمهيمن على الخونة والعملاء

Aziz75  (France)  |Samedi 27 Février 2021 à 20h 29m |           
لم نسمع مثل هذا الكلام قي الأحزاب الأخرى كلما نزلت إلى الشارع، أو نقد حقيقي للإتحاد الخراب أكبر مخرب الإقتصاد التونسي. على كل مسؤول مهما كانت مكانته الإنضباط في العمل، بضمير حي و حر لإنجاح هذا التحول.

Karimyousef  (France)  |Samedi 27 Février 2021 à 20h 29m |           
Il est toujours dans la réaction .il propose quoi au peuple tunisien. On attend toujours pour connaître la vérité sur cette histoire d'enveloppe empoisonnée!!!?
Si c'est vrai où sont les coupables ?
Si c'est pas vrai, qui a inventé cette histoire !?

Tuttifrutti  (Singapore)  |Samedi 27 Février 2021 à 20h 24m |           
أكثر رئيس كبّي... في العالم


Sly  (Tunisia)  |Samedi 27 Février 2021 à 20h 16m |           
مسكين... يهز ويصبط
ما يجمّعشي



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