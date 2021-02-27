المجموعة العربية للتعاون الفضائي تدفع نحو بعث وكالة فضاء عربية وإطلاق القمر الصناعي العربي "813"

وات -

تتجه مساعي 14 دولة عربية من بينها تونس، نحو بعث وكالة فضاء عربية في المستقبل وإطلاق القمر الصناعي العربي "813".ويعد تأسيس هذه الوكالة توصية من بين التوصيات المنبثقة عن الاجتماع السادس للمجموعة العربية للتعاون الفضائي المنعقد، افتراضيا، الاثنين 22 فيفري 2020 .فقد شدد أعضاء المجموعة، في بيان، إثر الاجتماع، على تشجيع وتفعيل التعاون الفضائي العربي في جميع الانشطة الفضائية ذات الأهداف المشتركة.كما أبدى الخبراء والمختصون العرب في هذا المجال استعدادهم للتعاون من أجل إنجاز مشاريع عديدة ومتنوعة في مجال الفضاء.وأكدوا ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وتعزیز الاستفاده من أنشطة منصة المجموعة العربیة للتعاون الفضائي لتلبیة احتیاجات واھتمامات المنطقة.ومن بين توصيات المجموعة، أيضا، نشر الوعي وإلھام الأجیال الناشئة وبناء الكفاءات والتعلیم في مجال الفضاِء وتشجیع أنشطة العلوم والبحث والتطویر والاستكشاف في مجال الفضاء، وفق بيان المجموعة.وستعمل المجموعة على تحدید أولویات احتیاجات المنطقة من تطبیقات وبیانات الفضاء واقتراح مبادرات ومشاریع وفرص شراكات تسھم في تلبیتھا تحفيز انشطة الشركات العربیة العاملة في صناعة الفضاء وتشجیع الاستثمار ورواد الاعمال في المجال.نحو تطوير القمر الصناعي العربي "813"في لقاء افتراضي مع "وات"، قال نقطة اتصال تونس مع المجموعة العربية للتعاون الفضائي، رياض عبد الفتاح، أن أحد أهداف المجموعة العربية هو أيضا تطوير قمر صناعي عربي مشترك، في أفق 2024، تم اختيار "813" اسما له في إشارة إلى التاريخ، الذي شهد ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون.وستعمل المجموعة، حسب تصريحاته، في السنوات المقبلة على تطوير اليات تمويل ثنائي ومشترك لانجاز مشاريع في مجال الفضاء وذلك استنادا إلى أولويات يتم تحديدها بالتشاور."وقد تم إطلاق إعلانات لانتداب كفاءات عربية (مهندسين، علماء وخبراء..) في جميع المجالات ذات العلاقة بتطوير الاقمار الصناعية وذلك للمشاركة في عملية تصميم وتصنيع وفحص القمر الصناعي العربي "813". وقد قامت وكالة الامارات للفضاء بتمرير الاوصاف الوظيفية للمواقع والوظائف إلى كافة الاعضاء بالمجموعة، حسب تصريح رياض عبد الفتاح.والقمر الاصطناعي العربي المشترك هو قمر اصطناعي متعدد الأطياف لقياس المتغيرات البيئية والمناخية للأرض.وسيتم بناءه في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بجامعة الإمارات مدينة العين."تونس تستعد للقيام بدور فعال"وذكر رياض عبد الفتاح أن "تونس قررت الانضمام إلى هذه المجموعة والعمل على الاستفادة من تجارب البلدان التي طورت مهارات في هذا المجال ومنها دولة الامارات العربية خاصة في مجال تطوير الاقمار الصناعية وسن التشريعات التي تنظم المجال وكذلك الإفادة من خلال تجربتها ( تونس) وسعيها منذ سنوات بعد الثورة إلى تطوير استراتيجية في مجال الفضاء تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".وأضاف أن تونس قد فعلت، في هذا الاطار، اللجنة الوطنية للفضاء الخارجي التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 1984 والتي تضم ممثلين عن 15 وزارة.ووصف رياض عبد الفتاح الخطوات، التّي تخطوها الدول العربيّة لتطوير مجال الفضاء ب"الصحوة"، التّي ستؤسس لحقبة متطوّرة وتفتح المجال للكفاءات من الأجيال الشابة في تونس وغيرها من البلدان العربية للقيام بمشاريع متطورة في مجال الفضاء.نحو بعث وكالات فضاء وطنية بالبلدان العربيةوستعمل المجموعة العربية للتعاون الفضائي على مرافقة الدول العربية الراغبة في بعث وكالات فضاء وطنية أو في تطوير وتطبيق استراتيجية للفضاء بالاستناد إلى مقاربات علمية وبالاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال.يذكر أن كفاءة تونسية كانت من بين مهندسي الانجاز الاخير لوكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء والمتمثل في هبوط مركبة برسيفيرانس روفر) بنجاح على سطح كوكب المريخ.ومن بين جيش المهندسين وعلماء الفضاء، الذّين كانوا وراء هذا الحدث العلمي التاريخي، الدكتور، محمد عبيد، بصفته نائب كبير المهندسين الميكانيكيين، الذي ساهم بشكل كبير وفعّال في تصنيع المركبة الفضائية المذكورة.كما أن البنية التحتية للتجديد والتطوير التكنولوجي ما انفكت تتدعم في تونس في السنوات الاخيرة.فتونس تستعد، في 20 مارس 2021، لإطلاق القمر الصناعي التونسي "تشالنج وان" بواسطة صاروخ إطلاق روسي.ويعد "تشالنج وان" أول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات محلية بشكل كامل من مهندسين تونسيين في شركة "تالنات" المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسيةويختص هذا القمر الصناعي في "إنترنت الأشياء " ، وسيستخدم بروتوكول "لورا) في اتصالات الفضاء، وهو بروتوكول يسمح بالاتصال اللاسلكي بسرعة منخفضة للأجهزة المرتبطة بالإنترنت وذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، ويستخدم في سياق المدن الذكية والمراقبة الصناعية والزراعة الذكية.