نسبة مهنيي الصحة المسجلين بمنظومة التسجيل عن بعد للتلقيح ضد كورونا تقدر بـ10 بالمائة من مجموع المسجلين

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أفادت المستشارة لدى وزير الصحة وعضو في تنفيذ حملة التلقيح ايناس عيادي اليوم الجمعة أن نسبة مهنيي الصحة المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد للتلقيح ضد كوفيد-19 تناهز 10 بالمائة من مجموع المسجلين لتبلغ 48339 عونا مسجلا الى حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوموأوضحت ايناس عيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد مهنيي الصحة بالقطاع العمومي المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد بلغ 34101 و14238 بالقطاع الخاص في نفس الفترة الزمنيةوذكرت أن الوزارة بصدد القيام بتقاطعات من أجل تحديد عدد مهنيي الصحة من اطارات طبية وشبه طبية وأعوان صحة الذين يباشرون مرضى كوفيد-19وبيّنت أن الوزارة تولت مراسلة الادارات الجهوية للصحة والمستشفيات العمومية للتحسيس والتوعية بأهمية الانخراط في التسجيل للتطعيم ضد فيروس كوروناوأضافت أن وزير الصحة، فوزي مهدي، كان قد اجتمع، يوم الاثنين 22 فيفري الجاري، برؤساء المنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) من أجل حث هذه المنظمات لمعاضدة مجهودات الدولة لتحسيس منظوريهم بأهمية التلقيح ضد فيروس كورونايشار الى أن منصة التواصل "سوف بوان تي ان" أصدرت« sauve.tn » في شهر فيفري الجاري نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته خلال الفترة المتراوحة بين 10 و20 جانفي 2021 على عينة تبلغ 672 مهنيا من مهنيي الصحة حول التطعيم ضد كوفيد-19وتوصل الاستطلاع الى أن 9ر42 بالمائة من المهنيين ينوون التلقيح و6ر33 بالمائة مترددين في حين أن 5ر23 بالمائة لاينوون التلقيحوكان استطلاع رأي أجرته "مؤسسة "إمرود كونسولتينغ" لسبر الآراء، خلال الفترة المتراوحة بين 15 و25 جانفي الماضي على عينة من 1020 تونسيا ممثلة لكافة شرائح المجتمع أثبتت استعداد 41 بالمائة للقيام بالتلقيح مقابلرفض 46 بالمائة واعتمدت المؤسسة على عينة ثانية من 700 تونسي موزعين بين 50 بالمائة من الاطباء والاطاراتشبه طبية بينت ان 65 بالمائة من الاطباء والاطارات شبه طبية مستعدون للتلقيحيذكر أن عدد مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص يبلغ حوالي 120 ألف شخصا