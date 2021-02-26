نسبة مهنيي الصحة المسجلين بمنظومة التسجيل عن بعد للتلقيح ضد كورونا تقدر بـ10 بالمائة من مجموع المسجلين

وات - أفادت المستشارة لدى وزير الصحة وعضو في تنفيذ حملة التلقيح ايناس عيادي اليوم الجمعة أن نسبة مهنيي الصحة المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد للتلقيح ضد كوفيد-19 تناهز 10 بالمائة من مجموع المسجلين لتبلغ 48339 عونا مسجلا الى حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم
وأوضحت ايناس عيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد مهنيي الصحة بالقطاع العمومي المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد بلغ 34101 و14238 بالقطاع الخاص في نفس الفترة الزمنية
وذكرت أن الوزارة بصدد القيام بتقاطعات من أجل تحديد عدد مهنيي الصحة من اطارات طبية وشبه طبية وأعوان صحة الذين يباشرون مرضى كوفيد-19
وبيّنت أن الوزارة تولت مراسلة الادارات الجهوية للصحة والمستشفيات العمومية للتحسيس والتوعية بأهمية الانخراط في التسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا
وأضافت أن وزير الصحة، فوزي مهدي، كان قد اجتمع، يوم الاثنين 22 فيفري الجاري، برؤساء المنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) من أجل حث هذه المنظمات لمعاضدة مجهودات الدولة لتحسيس منظوريهم بأهمية التلقيح ضد فيروس كورونا
يشار الى أن منصة التواصل "سوف بوان تي ان" أصدرت« sauve.tn » في شهر فيفري الجاري نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته خلال الفترة المتراوحة بين 10 و20 جانفي 2021 على عينة تبلغ 672 مهنيا من مهنيي الصحة حول التطعيم ضد كوفيد-19
وتوصل الاستطلاع الى أن 9ر42 بالمائة من المهنيين ينوون التلقيح و6ر33 بالمائة مترددين في حين أن 5ر23 بالمائة لاينوون التلقيح
وكان استطلاع رأي أجرته "مؤسسة "إمرود كونسولتينغ" لسبر الآراء، خلال الفترة المتراوحة بين 15 و25 جانفي الماضي على عينة من 1020 تونسيا ممثلة لكافة شرائح المجتمع أثبتت استعداد 41 بالمائة للقيام بالتلقيح مقابل
رفض 46 بالمائة واعتمدت المؤسسة على عينة ثانية من 700 تونسي موزعين بين 50 بالمائة من الاطباء والاطارات
شبه طبية بينت ان 65 بالمائة من الاطباء والاطارات شبه طبية مستعدون للتلقيح
يذكر أن عدد مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص يبلغ حوالي 120 ألف شخصا
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضحت ايناس عيادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد مهنيي الصحة بالقطاع العمومي المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد بلغ 34101 و14238 بالقطاع الخاص في نفس الفترة الزمنية
وذكرت أن الوزارة بصدد القيام بتقاطعات من أجل تحديد عدد مهنيي الصحة من اطارات طبية وشبه طبية وأعوان صحة الذين يباشرون مرضى كوفيد-19
وبيّنت أن الوزارة تولت مراسلة الادارات الجهوية للصحة والمستشفيات العمومية للتحسيس والتوعية بأهمية الانخراط في التسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا
وأضافت أن وزير الصحة، فوزي مهدي، كان قد اجتمع، يوم الاثنين 22 فيفري الجاري، برؤساء المنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) من أجل حث هذه المنظمات لمعاضدة مجهودات الدولة لتحسيس منظوريهم بأهمية التلقيح ضد فيروس كورونا
يشار الى أن منصة التواصل "سوف بوان تي ان" أصدرت« sauve.tn » في شهر فيفري الجاري نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته خلال الفترة المتراوحة بين 10 و20 جانفي 2021 على عينة تبلغ 672 مهنيا من مهنيي الصحة حول التطعيم ضد كوفيد-19
وتوصل الاستطلاع الى أن 9ر42 بالمائة من المهنيين ينوون التلقيح و6ر33 بالمائة مترددين في حين أن 5ر23 بالمائة لاينوون التلقيح
وكان استطلاع رأي أجرته "مؤسسة "إمرود كونسولتينغ" لسبر الآراء، خلال الفترة المتراوحة بين 15 و25 جانفي الماضي على عينة من 1020 تونسيا ممثلة لكافة شرائح المجتمع أثبتت استعداد 41 بالمائة للقيام بالتلقيح مقابل
رفض 46 بالمائة واعتمدت المؤسسة على عينة ثانية من 700 تونسي موزعين بين 50 بالمائة من الاطباء والاطارات
شبه طبية بينت ان 65 بالمائة من الاطباء والاطارات شبه طبية مستعدون للتلقيح
يذكر أن عدد مهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص يبلغ حوالي 120 ألف شخصا
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 221330