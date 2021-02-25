جندوبة: وزارة أملاك الدولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا لتوظيفه لفائدة الفنيين الفلاحيين

باب نات - استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة اليـــــــــــــوم الخميس 25 فيفري 2021 العقار الدولي الفلاحي الماسح لـ 08 هك، والكائن بالمنطقة السقوية العمومية "بوهرتمة 5" من معتمدية جندوبة.
و جرت عملية استرداد العقار المذكور بحضور كافة أجهزة الدولة المعنية على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة .
وتم تسليم العقار المسترجـع إلى ديوان الأراضي الدولية لمواصلة التصرف فيه وحمايته والتعهد به ، إلى حين إعادة توظيفه ضمن القائمة عدد 18 الخاصة بالفنيين الفلاحيين وذلك طبقا لما تضمّنه القرار موضوع التنفيذ
و جرت عملية استرداد العقار المذكور بحضور كافة أجهزة الدولة المعنية على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة .
وتم تسليم العقار المسترجـع إلى ديوان الأراضي الدولية لمواصلة التصرف فيه وحمايته والتعهد به ، إلى حين إعادة توظيفه ضمن القائمة عدد 18 الخاصة بالفنيين الفلاحيين وذلك طبقا لما تضمّنه القرار موضوع التنفيذ
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