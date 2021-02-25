جندوبة: وزارة أملاك الدولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا لتوظيفه لفائدة الفنيين الفلاحيين

باب نات -

استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة اليـــــــــــــوم الخميس 25 فيفري 2021 العقار الدولي الفلاحي الماسح لـ 08 هك، والكائن بالمنطقة السقوية العمومية "بوهرتمة 5" من معتمدية جندوبة.و جرت عملية استرداد العقار المذكور بحضور كافة أجهزة الدولة المعنية على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة .وتم تسليم العقار المسترجـع إلى ديوان الأراضي الدولية لمواصلة التصرف فيه وحمايته والتعهد به ، إلى حين إعادة توظيفه ضمن القائمة عدد 18 الخاصة بالفنيين الفلاحيين وذلك طبقا لما تضمّنه القرار موضوع التنفيذ