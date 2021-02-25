اقتناء كل المستلزمات المتعلقة بحسن التصرف في النفايات الصحية بمراكز التلقيح ضد كورونا بكلفة تناهز 1 مليون دينار

وات - اقتنت وزارة الصحة، مؤخرا، جميع المستلزمات المتعلقة بحسن التصرف في النفايات الصحية بكل المراكز المخصصة للتلقيح ضد فيروس كورونا بكلفة ناهزت 1 مليون دينار، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، سمير الورغمي.
وتتمثل هذه المستلزمات بالخصوص في حاويات الإبر المستعملة وأكياس الفضلات الصفراء والمواد المطهرة والسائل الكحولي المعقم وجميع مواد التنظيف ومستلزماتها، حسب ما صرح به الورغمي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف إن الوزارة ستقوم، أياما قبل انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، بتوزيع هذه المستلزمات على مراكز التلقيح ضد كوفيد 19 المنتشرة على كامل تراب الجمهورية، وإجراء تقييم لمدى توفر شروط حفظ الصحة والنظافة بها باعتماد جذاذات فنية لكل مركز قبل انطلاقه في العمل وأثناء عمله.
وستتولى فرق من أعوان حفظ الصحة بصفة دورية تأمين زيارات ميدانية لمعاينة مدى التقيد بشروط حفظ الصحة والنظافة بهذه المراكز البالغ عددها إجمالا حوالي 300 مركز موزعة على جميع الولايات والتي سيدخل 30 مركز منها حيز الاستغلال خلال المرحلة الأولى من حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا.
وتتكفل هذه الفرق بالخصوص بتفقد الفضاءات المخصصة للتلقيح ومراقبة توفر مستلزمات الوقاية بها ومدى احترام البروتوكول الصحي من تباعد جسدي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بالسائل المعقم وتوفر وسائل التطهير والتأكد من التزام أعوان الصحة المشرفين على عمليات التلقيح بارتداء البدلات الطبية الواقية من انتقال عدوى فيروس كورونا، وفق الورغمي.
كما تقوم فرق أعوان حفظ الصحة بتفقد مدى تقيد هذه المراكز بتخصيص فضاءات لتجميع نفايات الأنشطة الصحية صلبها، الى حين رفعها من قبل شركات متحصلة على تراخيص من وزارة البيئة، وفق ذات المصدر.
وأكد مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة اتخذت جميع التدابير اللازمة لإجراء الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في أفضل الظروف.
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وتتمثل هذه المستلزمات بالخصوص في حاويات الإبر المستعملة وأكياس الفضلات الصفراء والمواد المطهرة والسائل الكحولي المعقم وجميع مواد التنظيف ومستلزماتها، حسب ما صرح به الورغمي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف إن الوزارة ستقوم، أياما قبل انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، بتوزيع هذه المستلزمات على مراكز التلقيح ضد كوفيد 19 المنتشرة على كامل تراب الجمهورية، وإجراء تقييم لمدى توفر شروط حفظ الصحة والنظافة بها باعتماد جذاذات فنية لكل مركز قبل انطلاقه في العمل وأثناء عمله.
وستتولى فرق من أعوان حفظ الصحة بصفة دورية تأمين زيارات ميدانية لمعاينة مدى التقيد بشروط حفظ الصحة والنظافة بهذه المراكز البالغ عددها إجمالا حوالي 300 مركز موزعة على جميع الولايات والتي سيدخل 30 مركز منها حيز الاستغلال خلال المرحلة الأولى من حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا.
وتتكفل هذه الفرق بالخصوص بتفقد الفضاءات المخصصة للتلقيح ومراقبة توفر مستلزمات الوقاية بها ومدى احترام البروتوكول الصحي من تباعد جسدي وارتداء الكمامة وتطهير الأيدي بالسائل المعقم وتوفر وسائل التطهير والتأكد من التزام أعوان الصحة المشرفين على عمليات التلقيح بارتداء البدلات الطبية الواقية من انتقال عدوى فيروس كورونا، وفق الورغمي.
كما تقوم فرق أعوان حفظ الصحة بتفقد مدى تقيد هذه المراكز بتخصيص فضاءات لتجميع نفايات الأنشطة الصحية صلبها، الى حين رفعها من قبل شركات متحصلة على تراخيص من وزارة البيئة، وفق ذات المصدر.
وأكد مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة اتخذت جميع التدابير اللازمة لإجراء الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في أفضل الظروف.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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