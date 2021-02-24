وزير الصحة: معطيات احصائية تشير الى امكانية بلوغ نسبة مناعة طبيعية من فيروس كورونا تناهز 25 بالمائة لدى المجتمع التونسي

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تشير معطيات احصائية الى امكانية بلوغ نسبة مناعة طبيعية من فيروس كورونا تناهز 25 بالمائة لدى المجتمع التونسي، وفق ما صرح به، اليوم الاربعاء، وزير الصحة فوزي مهدي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.وأعلن الوزير على هامش تنظيم موكب تقديم منظمة الأمم المتحدة لتونس هبة متمثلة في وحدات عزل صحي، أن وزارة الصحة ستقوم ببحث وطني شامل من أجل التعرف على مستوى المناعة المكتسبة من كوفيد 19 بعد قرابة سنة من ظهور المرض في تونس، موضحا ان هذا البحث سيعتمد على نتائج تحليل الدم للمواطنين.ولاحظ أن الوضع الوبائي الحالي يتسم بالاستقرار مع تسجيل علامات ايجابية، من أهمها تراجع الضغط عن المستشفيات التي تستقبل المرضى بكورونا للعلاج.وكشف أن عدد المرضى بأقسام الانعاش انخفض الى 60 بالمائة حاليا، فيما تراجع عددهم بأسرة الأوكجسين الى 40 بالمائة، داعيا الى عدم التغافل عن مخاطر ارتداد الوضع الى التدهور في حال عدم تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا.وفي سياق آخر، أفاد وزير الصحة، أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ستجتمع خلال الأسبوع القادم لتقييم الاجراءات المعتمدة في اطار مواجهة مرض كوفيد 19 وستقوم لاحقا بتوجيه مقترحاتها الى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، حول طبيعة الاجراءات التي من الممكن مواصلة اعتمادها أو اتخاذها للتوقي من انتشار العدوى.