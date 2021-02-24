بنزرت:تأجيل الاضراب العام الجهوي المبرمج يوم 09 مارس 2021 الى موعد لاحق

وات -

أفاد والي بنزرت محمد قويدر في تصريح لمراسل (وات) ، انه تقرر اثر الجلسة الصلحية الملتئمة اليوم بمقر رئاسة الحكومة وضمّت كلا من والي بنزرت وممثلين عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة جهويا ومركزيا وأيضا عن اتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ووفد حكومي ، تأجيل الاضراب الجهوي العام المبرمج ببنزرت ليوم 09 مارس المقبل ، الى موعد لاحق.وأضاف المصدر ذاته انه تم الاتفاق خلال الجلسة على برمجة زيارة وفد حكومي للجهة من اجل التداول في مختلف مظاهر التنمية والمشاريع الجديدة المبرمجة اوالمتواصلة والمعطّلة خلال الفترة المتراوحة بين 24 و27 مارس المقبل ، بالتوازي مع عقد مجلس جهوي قطاعي خاص بالصحة بمقر ولاية بنزرت قبل يوم 15 مارس المقبل .كما تم الاتفاق على عقد مجلس وزاري خاص بجهة بنزرت خلال شهر أفريل المقبل، وعقد جلسة عمل صباح الغد الخميس بمقر رئاسة الحكومة وتضم كلا من الوالي وأعضاء مجلس النواب عن الجهة وذات الوفد الحكومي ، من اجل التداول في مختلف الإشكاليات والمشاغل التنموية بالجهة وأيضا للاعداد للزيارة المرتقبة للوفد الحكومي لولاية بنزرت .يشار إلى أن عضوي مجلس نواب الشعب عن جهة بنزرت ابتهاج هلال وآمنة بن حميد ذكرتا عبر صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" أنهما انسحبتا رفقة كل من أعضاء مجلس النواب سمير ديلو وفرحات الراجحي واحمد موحه من جلسة رئاسة الحكومة اليوم ، تضامنا ورفضا لاستثناء زميلهم احمد موحه من حضور الاجتماع بعد ان تمسّك الطرف النقابي بعدم حضوره الاجتماع بسبب انتمائه لائتلاف الكرامة حسب نص التدوينتين، خاصة انه عضو بالمجلس الجهوي وان الجلسة تتعلق بالتنمية بالولاية ولا علاقة لها بالتجاذبات السياسية، وفق نصي التوضيحين .واضافتا في ذات الاطار انه بالتنسيق مع والي الجهة تقرر عقد اجتماع برئاسة الحكومة صباح الغد الخميس لتناول الوضع التنموي بالجهة والاعداد لزيارة الوفد الحكومي للجهة مع تعهد الكاتب العام للحكومة بترتيب لقاء يجمع نواب الجهة برئيس الحكومة في أقرب الآجال.