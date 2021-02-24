البطولة السعودية - نعيم السليتي يقود الاتفاق للفوز على الفتح

وات -

قاد الدولي التونسي نعيم السليتي فريقه الاتفاق للفوز على مضيفه الفتح بتسجيله هدف الانتصار 3-2 يوم الثلاثاء لحساب الجولة العشرين لبطولة السعودية لكرة القدم.ومنح السليتي العلامة الكاملة للاتفاق بعدما نجح في كسر التعادل 2-2 وتحقيق الهدف الثالث في الدقيقة 79 رافعا رصيده الى 8 اهداف في بطولة هذا الموسم.وصعد الاتفاق الى المركز الخامس برصيد 30 نقطة في حين تجمد عداد الفتح عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.