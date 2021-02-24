البطولة السعودية - نعيم السليتي يقود الاتفاق للفوز على الفتح

وات - قاد الدولي التونسي نعيم السليتي فريقه الاتفاق للفوز على مضيفه الفتح بتسجيله هدف الانتصار 3-2 يوم الثلاثاء لحساب الجولة العشرين لبطولة السعودية لكرة القدم.
ومنح السليتي العلامة الكاملة للاتفاق بعدما نجح في كسر التعادل 2-2 وتحقيق الهدف الثالث في الدقيقة 79 رافعا رصيده الى 8 اهداف في بطولة هذا الموسم.
وصعد الاتفاق الى المركز الخامس برصيد 30 نقطة في حين تجمد عداد الفتح عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.
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ومنح السليتي العلامة الكاملة للاتفاق بعدما نجح في كسر التعادل 2-2 وتحقيق الهدف الثالث في الدقيقة 79 رافعا رصيده الى 8 اهداف في بطولة هذا الموسم.
وصعد الاتفاق الى المركز الخامس برصيد 30 نقطة في حين تجمد عداد الفتح عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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