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خمس مناطق بولاية بن عروس تشهد انقطاعا في التزويد بمياه الشرب بداية من صباح غد الثلاثاء بفعل تنفيذ اشغال

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 17:18 قراءة: 0 د, 26 ث
تشهد مناطق جبل الجلود وحيّ الملعب وحيّ ابن عرفة والحيّ الإداري والمنطقة الصناعية ببن عروس حالات انقطاع في امدادات مياه الشرب بداية من صباح غد الثلاثاء والى حدود منتصف نهار يوم الأربعاء 24 فيفري 2021.

وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، الاثنين، ان هذا الوضع يعود الى تنفيذ اشغال لإصلاح عطب طرأ على قناة التوزيع الرئيسية قطر 450 مم بالطريق الوطنية رقم1 علي مستوى محطة عجيل.
وتوقعت الشركة استعادة نسق التزود تدريجيا بهذه المناطق بداية من منتصف يوم الأربعاء 24 فيفري 2021




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