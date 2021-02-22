تونس تشارك في الصالون الدولي للأغذية الزراعية " غولف فود" بدبي

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تشارك تونس للمرة الخامسة عشرة على التوالي، في الصالون الدولي للأغذية الزراعية " غولف فود"، الذي يقام في دبي ( الإمارات العربية المتحدة) في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 فيفري 2021، ويأتي تنظيم هذا الصلون في ظروف إستثنائية تتعلق بجائحة كوفيد-19، وتسببت في تأجيل أغلب الصالونات الدولية، وفق بلاغ نشره مركز النهوض بالصادرات الاثنينوتسجل المشاركة التونسية حضور 45 مؤسسة تعرض منتوجاتها في جناح يمسح 381 متر مربع، في جزء منه يشرف عليه مركز النهوض بالصادرات تحت محور " الأكلات العالمية " ( 35 مؤسسة ) والجزء الآخر يشرف عليه " باكتاك" تحت محور " الزيوت والدهنيات" ( 10 عارضين لزيت الزيتون).وأوضح المركز، أنه بالإضافة إلى المنتوجات التي دأبت تونس على عرضها في هذه التظاهرة ( التمر، زيت الزيتون والمعجنات والمعلبات الغذائية و والحلويات والأجبان )، يشمل العرض التونسي، هذه السنة، منتوجات جديدة تسجل حضورها لأول مرة في هذا الصالون مثل الخضر الطازجة ومنتجات الصيد البحري والقهوة.وتتوزع المعروضات على 8 محاور قطاعية، وهي المشروبات ومنتجات الحليب والحبوب والمأكولات العالمية والزيوت والدهنيات والعلامات التجارية الكبرى واللحوم والدواجن ، كما ينتظر مشاركة 3000 عارض من حوالي 100دولة.ويتوقع منظمو هذا الصالون أن ينخفض ​​عدد الزوار بحوالي 30 بالمائة بسبب قيود السفر التي تفرضها عدة بلدان . ومع ذلك ، فقد تميز اليوم الأول للصالون بإقبال عدد كبير من الزوار.وأشار المصدر ذاته إلى أن الإمارات العربية المتحدة تسعى منذ عدة أشهر ، إلى ضمان استئناف التظاهرات ذات البعد العالمي من خلال اتخاذ تدابير صحية صارمة.وسجلت الصادرات التونسية إلى الإمارات العربية المتحدة انخفاضا بنسبة 13بالمائة خلال سنة 2020. وأثر هذا الانخفاض على جميع قطاعات النشاط باستثناء صادرات قطاع الأغذية الزراعية التي زادت بنسبة 25 بالمائة .