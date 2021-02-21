صفاقس: تنظيم سلسلة لقاءات حوارية عن بعد بين ثلّة من الخبراء ونشطاء المجتمع المدني حول الملفات الكبرى لقطاع النقل

وات -

شرعت جمعية التنمية المستديمة بولاية صفاقس في تنظيم سلسلة لقاءات حوارية عن بعد بين ثلة من الخبراء ونشطاء المجتمع المدني وممثلي عدد من المنظمات ذات التوجه التنموي حول الملفات الكبرى لقطاع النقل في الجهة تمهيدا للقاء مرتقب مع وزير النقل ينتظر أن يتركز على عديد المشاريع المعطلة والمشاغل التنموية الحارقة في علاقة بهذا القطاع الحيوي.وتتمحور اللقاءات، التي انطلقت مساء أمس السبت وتتواصل خلال الفترة القادمة، حول ثلاثة محاور كبرى هي على التوالي محور المواني المتضمن لوضعية مشروع دراسة مخطط توجيهي وتهيئة منشات مينائية جديدة بميناء الصخيرة المتعطل منذ سنة 2016 ومشروع إعادة تهيئة ميناء صفاقس التجاري بصفاقس عبر إزالة الأنشطة الفسفاطية الملوثة منه وإحداث المنطقة اللوجيستية بقرقور، وثانيا محور السكك الحديدية الذي يتضمن مشروع مترو صفاقس وإحداث محطة متعددة الأنماط بدل المحطة الحالية، وثالثا محور النقل الجوي الذي يضمن بالأساس مشروع توسعة مطار صفاقس طينة الدولي وتنشيطه.وأفاد رئيس جمعية التنمية المستديمة بصفاقس ومنسق هذه الحوارات، عبد المجيد خماخم، في تصريح أدلى به لـ(وات)ـ أنه "بالإضافة إلى هذه المحاور الثلاثة الكبرى، التي تكتسي في تقديره أهمية بالغة بالنسبة للحركة التنموية في الجهة ولجاذبية الاستثمار فيها، سيقع التطرق إلى مشروع السلطة الجهوية للنقل بصفاقس المزمع إحداثها والتي تسعى من خلالها صفاقس إلى إرساء هيكل ينظم مختلف اختصاصات النقل ويضع رؤية استراتيجية لهذا القطاع الحيوي ومعالجة قضاياه.وأفاد خماخم بأن سلسلة اللقاءات الحوارية الافتراضية، التي انطلقت مساء أمس، بلقاء أول شاركت فيه ثلة من الخبراء في مجالات النقل والتنمية الاقتصادية واللوجيستيك وممثلي عديد فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى مدير الميناء التجاري بصفاقس، تهدف في جوهرها إلى أن تكون مكونات المجتمع المدني في الجهة من خلالها قوّة اقتراح لتجاوز الإشكاليات العالقة التي حالت دون تنفيذ عديد المشاريع الكبرى والمهيكلة في قطاع النقل، وإلى صياغة رؤية موحدة للمجتمع المدني يقع الدفاع عليها في اللقاء المرتقب مع وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، في الفترة القادمة.وقد تركّز اللقاء الافتراضي الأول على محور مينائي الصخيرة وصفاقس والمنطقة اللوجيستية المزمع إحداثها بمنطقة قرقور (18 كلم جنوب مدينة صفاقس)، وأفضى إلى صياغة رؤية مشتركة تدعو إلى ضرورة دفع المشروع المعطل بميناء الصخيرة منذ 2016، والتخفيف من نشاط ميناء صفاقس التجاري بنقل الأنشطة الفسفاطية إلى ميناء الصخيرة، وتكفّل الدولة بإعداد البنية التحتية للمنطقة اللوجيستية حتى يقبل الخواص على الاستثمار فيها، بحسب تأكيد عبد المجيد خماخم.وقد تم بعد الترتيب لعقد لقاء افتراضي ثان يوم غد الاثنين على أن يخصّص لصياغة رؤية موحدة بشأن محور النقل الحديدي الذي يضم مشروع مترو صفاقس وإحداث محطة نقل متعددة الأنماط تعوض محطة الأرتال الحالية التي نادت الجهة منذ سنوات لتحويلها باعتبارها تمثل حاجزا يحول دون تحقيق التواصل والامتداد بين منطقة تبرورة ووسط مدينة صفاقس.يذكر أن المكلفة بمأمورية العمل الحكومي لدى وزير النقل واللوجيستيك، ألفة اليحياوي، كانت أكدت، في تصريح سابق لـ(وات) أن الوفد الحكومي الذي تنقل إلى ولاية صفاقس من 3 إلى 4 فيفري الجاري في إطار التمهيد لمجلس وزاري خاص بالجهة، والتي كانت من المشاركين فيه، رفع جملة من الاقتراحات إلى رئاسة الحكومة في علاقة بعديد الملفات العالقة في مجال النقل البري، والجوي، والبحري، وفي مجال اللوجيستيك بصفاقس، كما كشفت عن عديد الإجراءات التي تنوي وزارة النقل اتخاذها لدفع عديد المشاريع.