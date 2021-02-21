بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - فوز نادي قصور الساف على النجم الرادسي 34-21

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فاز نادي كرة اليد بقصور الساف على النجم الرادسي 34-21 اليوم الاحد لحساب الجولة السابعة للمجموعة الثانية من المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني(أ) لكرة اليد.المجموعة الثانيةالسبتالترجي الرياضي - هلال مساكن 30 - 18الاحد 21 فيفرينادي قصور الساف - النجم الرادسي 34-211- الترجي الرياضي 8 42- نادي قصور الساف 7 43- شبيبة الشيحية 5 44- هلال مساكن 4 65- النجم الرادسي 0 6وفي ما يلي تذكير بنتائج مقابلات الجولة السابعة التي دارت امس السبت والترتيب:المجموعة الاولىسبورتينغ المكنين - اولمبيك سليمان 31-31النجم الساحلي - الملعب التونسي 28-241 - النجم الساحلي 7 42- بعث بني خيار 6 43- اولمبيك سليمان 5 64- سبورتينغ المكنين 3 45- الملعب التونسي 3 6المجموعة الثالثةالنادي الافريقي - جندوبة الرياضية 43-21جمعية الحمامات - النادي البنزرتي 31-231- النادي الافريقي 8 42- جمعية الحمامات 8 53- نادي كرة اليد بجمال 7 44- جندوبة الرياضية 2 65- النادي البنزرتي 1 6المجموعة الرابعةمكارم المهدية - سهم منزل حر 35-21نادي ساقية الزيت - اتحاد صيادة (توقفت بعد 3 دقائق بسبب عدم صلوحية الارضية)نسر طبلبة - اتحاد منزل تميم (تاجلت)1- مكارم المهدية 10 62- نسر طبلبة 8 43- نادي ساقية الزيت 8 44- اتحاد صيادة 4 55- اتحاد منزل تميم 1 66- سهم منزل حر -1 7