بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - فوز نادي قصور الساف على النجم الرادسي 34-21

وات - فاز نادي كرة اليد بقصور الساف على النجم الرادسي 34-21 اليوم الاحد لحساب الجولة السابعة للمجموعة الثانية من المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني(أ) لكرة اليد.
المجموعة الثانية
السبت
الترجي الرياضي - هلال مساكن 30 - 18
الاحد 21 فيفري
نادي قصور الساف - النجم الرادسي 34-21
1- الترجي الرياضي 8 4
2- نادي قصور الساف 7 4
3- شبيبة الشيحية 5 4
4- هلال مساكن 4 6
5- النجم الرادسي 0 6
وفي ما يلي تذكير بنتائج مقابلات الجولة السابعة التي دارت امس السبت والترتيب:
المجموعة الاولى
سبورتينغ المكنين - اولمبيك سليمان 31-31
النجم الساحلي - الملعب التونسي 28-24
1 - النجم الساحلي 7 4
2- بعث بني خيار 6 4
3- اولمبيك سليمان 5 6
4- سبورتينغ المكنين 3 4
5- الملعب التونسي 3 6
المجموعة الثالثة
النادي الافريقي - جندوبة الرياضية 43-21
جمعية الحمامات - النادي البنزرتي 31-23
1- النادي الافريقي 8 4
2- جمعية الحمامات 8 5
3- نادي كرة اليد بجمال 7 4
4- جندوبة الرياضية 2 6
5- النادي البنزرتي 1 6
المجموعة الرابعة
مكارم المهدية - سهم منزل حر 35-21
نادي ساقية الزيت - اتحاد صيادة (توقفت بعد 3 دقائق بسبب عدم صلوحية الارضية)
نسر طبلبة - اتحاد منزل تميم (تاجلت)
1- مكارم المهدية 10 6
2- نسر طبلبة 8 4
3- نادي ساقية الزيت 8 4
4- اتحاد صيادة 4 5
5- اتحاد منزل تميم 1 6
6- سهم منزل حر -1 7
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
المجموعة الثانية
السبت
الترجي الرياضي - هلال مساكن 30 - 18
الاحد 21 فيفري
نادي قصور الساف - النجم الرادسي 34-21
1- الترجي الرياضي 8 4
2- نادي قصور الساف 7 4
3- شبيبة الشيحية 5 4
4- هلال مساكن 4 6
5- النجم الرادسي 0 6
وفي ما يلي تذكير بنتائج مقابلات الجولة السابعة التي دارت امس السبت والترتيب:
المجموعة الاولى
سبورتينغ المكنين - اولمبيك سليمان 31-31
النجم الساحلي - الملعب التونسي 28-24
1 - النجم الساحلي 7 4
2- بعث بني خيار 6 4
3- اولمبيك سليمان 5 6
4- سبورتينغ المكنين 3 4
5- الملعب التونسي 3 6
المجموعة الثالثة
النادي الافريقي - جندوبة الرياضية 43-21
جمعية الحمامات - النادي البنزرتي 31-23
1- النادي الافريقي 8 4
2- جمعية الحمامات 8 5
3- نادي كرة اليد بجمال 7 4
4- جندوبة الرياضية 2 6
5- النادي البنزرتي 1 6
المجموعة الرابعة
مكارم المهدية - سهم منزل حر 35-21
نادي ساقية الزيت - اتحاد صيادة (توقفت بعد 3 دقائق بسبب عدم صلوحية الارضية)
نسر طبلبة - اتحاد منزل تميم (تاجلت)
1- مكارم المهدية 10 6
2- نسر طبلبة 8 4
3- نادي ساقية الزيت 8 4
4- اتحاد صيادة 4 5
5- اتحاد منزل تميم 1 6
6- سهم منزل حر -1 7
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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