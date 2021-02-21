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بطولة القسم الوطني (أ) لكرة اليد - فوز نادي قصور الساف على النجم الرادسي 34-21

Publié le Dimanche 21 Février 2021 - 17:28 قراءة: 1 د, 9 ث
وات - فاز نادي كرة اليد بقصور الساف على النجم الرادسي 34-21 اليوم الاحد لحساب الجولة السابعة للمجموعة الثانية من المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني(أ) لكرة اليد.

المجموعة الثانية


السبت

الترجي الرياضي - هلال مساكن 30 - 18

الاحد 21 فيفري

نادي قصور الساف - النجم الرادسي 34-21

1- الترجي الرياضي 8 4

2- نادي قصور الساف 7 4

3- شبيبة الشيحية 5 4

4- هلال مساكن 4 6

5- النجم الرادسي 0 6

وفي ما يلي تذكير بنتائج مقابلات الجولة السابعة التي دارت امس السبت والترتيب:

المجموعة الاولى

سبورتينغ المكنين - اولمبيك سليمان 31-31

النجم الساحلي - الملعب التونسي 28-24

1 - النجم الساحلي 7 4

2- بعث بني خيار 6 4

3- اولمبيك سليمان 5 6

4- سبورتينغ المكنين 3 4

5- الملعب التونسي 3 6



المجموعة الثالثة

النادي الافريقي - جندوبة الرياضية 43-21

جمعية الحمامات - النادي البنزرتي 31-23

1- النادي الافريقي 8 4

2- جمعية الحمامات 8 5

3- نادي كرة اليد بجمال 7 4

4- جندوبة الرياضية 2 6

5- النادي البنزرتي 1 6

المجموعة الرابعة

مكارم المهدية - سهم منزل حر 35-21

نادي ساقية الزيت - اتحاد صيادة (توقفت بعد 3 دقائق بسبب عدم صلوحية الارضية)

نسر طبلبة - اتحاد منزل تميم (تاجلت)

1- مكارم المهدية 10 6

2- نسر طبلبة 8 4

3- نادي ساقية الزيت 8 4

4- اتحاد صيادة 4 5

5- اتحاد منزل تميم 1 6

6- سهم منزل حر -1 7

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