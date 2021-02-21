النادي البنزرتي يفوز وديا على نسر الماتلين برباعية نظيفة

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فاز النادي البنزرتي على النسر الرياضي بالماتلين برباعية نظيفة في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد بملعب حمادي البجاوي بجرزونة.وسجل اهداف ابناء المدرب العربي الزواوي نادر الجربي (23) وسليم الجندوبي (45) وأحمد حسني (58) ومهاب عوينة (76).وتندرج المباراة في اطار استعدادات النادي البنزرتي لمرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الاولى التي سيستهلها بملاقاة مضيفه النجم الساحلي يوم 28 فيفري الجاري.ويحتل النادي البنزرتي في اعقاب مرحلة الذهاب المركز الثاني عشر ب10 نقطة.