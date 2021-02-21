النادي البنزرتي يفوز وديا على نسر الماتلين برباعية نظيفة

وات - فاز النادي البنزرتي على النسر الرياضي بالماتلين برباعية نظيفة في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد بملعب حمادي البجاوي بجرزونة.
وسجل اهداف ابناء المدرب العربي الزواوي نادر الجربي (23) وسليم الجندوبي (45) وأحمد حسني (58) ومهاب عوينة (76).
وتندرج المباراة في اطار استعدادات النادي البنزرتي لمرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الاولى التي سيستهلها بملاقاة مضيفه النجم الساحلي يوم 28 فيفري الجاري.
ويحتل النادي البنزرتي في اعقاب مرحلة الذهاب المركز الثاني عشر ب10 نقطة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وسجل اهداف ابناء المدرب العربي الزواوي نادر الجربي (23) وسليم الجندوبي (45) وأحمد حسني (58) ومهاب عوينة (76).
وتندرج المباراة في اطار استعدادات النادي البنزرتي لمرحلة اياب بطولة الرابطة المحترفة الاولى التي سيستهلها بملاقاة مضيفه النجم الساحلي يوم 28 فيفري الجاري.
ويحتل النادي البنزرتي في اعقاب مرحلة الذهاب المركز الثاني عشر ب10 نقطة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 220996