معهد الاستهلاك يطلق قبل رمضان تطبيقة جديدة توفر أسعار التفصيل ومقارنتها بين مختلف ألاسواق

وات -

يستعد المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك لإطلاق، بداية من النصف الثاني من شهر مارس المقبل، تطبيقة جديدة تحت اسم "كود اون لاين" ستوفر أسعار التفصيل لخمسة منتوجات طازجة في مختلف الأسواق التونسية.وأفاد المدير العام للمعهد، مراد بن حسين، في تصريح لـ(وات)، أن الهدف من إحداث هذه التطبيقة المجانية هو إعطاء هامش تحرك اكبر للمستهلك التونسي في التعاطي مع مسالة شفافية أسعار المنتوجات في أسواق التفصيل ومنحه حرية اختيار الأسواق التي تكون فيها الأسعار في متناول قدرته الشرائية.وبين، ان هذه التطبيقة ستوفر للمستهلك بيانات ومعطيات حول أسعار خمسة منتوجات طازجة (الخضر والغلال واللحوم والدواجن والاسماك) في أسواق التفصيل المتواجدة على مقربة منه وتخول له المقارنة بين الأسعار المتداولة فيها والتوجه نحو الأماكن التي بها أسعار اقل من غيرها.واشار إلى أن التطبيقة، التي يمكن تحميلها مجانا على المنصات الالكترونية"آب ستور" أو"غوغل بلاي"، ستسمح لمستعملها بالاطلاع على أسعار هذه المنتوجات الطازجة في 5 أسواق تفصيل تكون قريبة من مكان تواجده مؤكدا الحرص على توسيع قائمة الأسواق والأسعار المتداولة بها لمنح المستهلك التونسي إمكانية اكبر للاختيار.وتمثل التطبيقة الجديدة، حسب المسؤول، جزء من منظومة كاملة للإعلام والإحصاء حول الأسعار التي يشتغل عليها المعهد تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات.وتضم تونس حوالي 470 سوق تفصيل منها 270 سوق تفصيل أسبوعي و200 سوق تفصيل يومي، حسب بن حسين، لافتا إلى أنه تم الشروع في تسجيل الأسواق المركزية والأسواق الكبرى لإدراجها ضمن التطبيقة الجديدة.وأوضح في هذا الصدد انه تم إلى الان تسجيل الأسعار في حوالي 50 سوق للمنتوجات الطازجة من خضر وغلال و لحوم ودواجن واسماك.كما أضاف أنه سيتم تمكين المستهلك من التبليغ عبر هذه التطبيقة عن حالات الغش والتجاوزات الحاصلة اذ يكفي ان يرسل صورة يلتقطها عن هذه التجاوزارت حينيا عبر الهاتف الذكي إلى المصالح المعنية بوزارة التجارة وتنمية الصادراتوستسمح التطبيقة، ايضا، لمستعملها من استعراض أسعار الجملة و هوامش الربح للمنتوجات الفلاحية الطازجة واحتسابها لكي يتسنى له الاطلاع على امكانية حصول تجاوزات في الغرض والتمكن لاحقا من التبليغ عن هذه التجاوزات.وعرج في هذا الصدد على الدور الرقابي الهام للمواطن والتصدي لمختلف التجاوزات مقرا في السياق ذاته أن مصالح المراقبة الاقتصادية لا يمكنها تغطية كافة اسواق التفصيل البالغ عددها 470 سوق موزعة على كامل أنحاء البلادوقال مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك أن التطبيقة المزمع إطلاقها قبل شهر رمضان ستعطي لمستعملها معلومات حول الخاصيات الغذائية والصحية للمنتوجات في إطار التثقيف وترسيخ ثقافة استهلاكية جديدة.ولفت المسؤول الى انه تم الانتهاء من العمليات التجريبية لهذه التطبيقة ووضعها على الموزعات المعلوماتية لوزارة التجارة.