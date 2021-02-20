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كأس الاتحاد الافريقي: تأهل النادي الرياضي الصفاقسي الى دور المجموعات

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 16:29 قراءة: 0 د, 34 ث
وات - تأهل النادي الرياضي الصفاقسي الى دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي، اثر تعادله ، اليوم السبت في كيغالي ، مع مضيفه نادي كيغالي الرواندي بنتيجة 1 - 1 في مقابلة الاياب ضمن لقاءات الدور 16 مكرر من المسابقة.

وبادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة عن طريق أبو بكر لوال في الدقيقية 44 ، قبل أن يعدل فراس شواط النتيجة للنادي الرياضي الصفاقسي في الدقيقة 61.
وكان النادي الرياضي الصفاقسي قد تفوق قبل أسبوع في لقاء الذهاب بملعب الطيب المهيري بنتيجة 4 - 1.

وستجرى عملية قرعة دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الاثنين القادم بالعاصمة المصرية القاهرة.
ومن المقرر اجراء الجولة الأولى من دور المجموعات يوم 10 مارس المقبل .

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