زغوان: 336 تلميذا وتلميذة انقطعوا نهائيا عن الدراسة من جملة 710 قطعوا صلتهم بالتعليم العمومي خلال الموسم الدراسي 2020-2021

وات -

ذكر المندوب الجهوي للتربية بزغوان، عبد الستار الحاج يحيى، اليوم السبت، أن عدد التلاميذ المرسمين بالمؤسسات التربوية في التعليم العمومي في مرحلتيه الإعدادية والثانوية بالجهة، بلغ 17181 تلميذا وتلميذة خلال الموسم الدراسي 2020-2021 ، من بينهم 9421 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الإعدادية، و7760 بالمعاهد الثانوية.وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أن 336 تلميذا وتلميذة، انقطعوا نهائيا عن الدراسة من جملة 710 قطعوا صلتهم بالتعليم العمومي، في حين خيّر 374 من بينهم الإلتحاق بالتعليم الخاص وبالمدارس الاعدادية التقنية وبمراكز التكوين المهني، إلى جانب توجه عدد آخر منهم، ممن تجاوزوا سن 16 وتحصلوا على شهائد مدرسية، إلى سوق الشغل.وأضاف المندوب الجهوي للتربية، أن عدد اللذين قطعوا صلتهم بالتعليم العمومي بالمرحلتين من جنس الإناث بلغ 314 تلميذة، مقابل 396 من جنس الذكور.وحول أسباب انقطاع التلاميذ عن الدراسة، قال الحاج يحيى، بأنها تعود أساسا إلى انعدام الرغبة في مواصلة الدراسة نتيجة كثرة الرسوب وتقدم السن للبعض منهم، في ظل ضعف النتائج المدرسية، علاوة على تقلص دور الأسرة وهياكل الطفولة في الإحاطة بهؤلاء.وشدّد، في هذا الصدد، على إحداث مرصد وطني للانقطاع المدرسي، للنظر في معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد قطاع التعليم، وفق تعبيره.