كأس الاتحاد الافريقي : النجم والصفاقسي من أجل التأكيد ... والمنستيري من أجل التدارك

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تجري الاندية التونسية الثلاثة المشاركة في تصفيات مسابقة كاس الاتحاد الافرقي لكرة القدم ( النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي المنستيري) نهاية الأسبوع الجاري مقابلات اياب الدور 16 مكرر في سعي من اجل التاهل الى دور المجموعات .ويخوض النادي الرياضي الصفاقسي غدا السبت لقاء الاياب مع فريق كيغالي الرواندي، في كيغالي في مهمة تبدو يسيرة لفريق عاصمة الجنوب الذي اكتسح منافسه في مباراة الذهاب على أرضية ملعب الطيب المهيري بنتيجة 4-1.وكان وفد النادي الرياضي الصفاقسي تحول الى رواندا يوم الأربعاء بمجموعة ضمت 23 لاعبا، بعد أن قرر مدرب النادي الصفاقسي أنيس بوجلبان اضافة الحارس الثالث للفريق صبري بن حسن.ولئن تبدو حظوظ النادي الرياضي الصفاقسي وافرة للترشح لدور المجموعات، بفضل أسبقية نتيجة لقاء الذهاب، فانّ ذلك لايمنع زملاء فراس شواط من أخذ الحيطة و الحذر لتفادي المفاجات، خاصة وأنّ مدرب الفريق الرواندي "إريك مشيميمانا" كان قد صرّح أنّ فريقه سيلعب مبارة الاياب من أجل الفوز وهو يعرف ان تاهل فريقه يقتضي التفوق بثلاثية نظيفة..واظهر لاعبو النادي الرياضي الصفاقسي عزما على العودة الى تونس بنتيجة ايجابية تنسي جماهيرهم الهزيمة المخيبة التي تكبدوها الأسبوع الماضي أمام الألمبي الباجي في اطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وهي الخسارة التي أبعدت النادي بفارق 10 نقاط على الترجي الرياضي التونسي متصدر الترتيب.ويهدف النادي الرياضي الصفاقسي هذا الموسم الى قطع خطوة جديدة في رهانه من اجل الفوز بلقب كأس الاتحاد الافريقي في نسختها الجديدة.وسيدير اللقاء الذي ينطلق على الساعة 14:00 الحكم المالاوي جيفت فانسون شيكو.من ناحية أخرى، يسعى الاتحاد الرياضي المنستيري يوم الأحد الى تامين العبور لدور المجموعات وتدارك هزيمته ذهابا امام فريق الرجاء البيضاوي المغربي صفر-1 فعلى ملعب مصطفى بن جنات بالمنتستير يستضيف الاتحاد في غياب الجمهور الرجاء البيضاوي المغربي في مقابلة صعبة جدا لكلا الفريقين وستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات .وينتظر ان يلعب أبناء المدرب الأسعد جردة الشابي ورقة الهجوم بغية الخروج بفوز لا يقل عن فارق هدفين اثنين يضمن لفريقه ورقة العبور لدور المجموعات، فيما سيعمل الرجاء البيضاوي على خوض المباراة بحذر شديد والمحافظة على أسبقية نتيجة الذهاب 1- 0 أو تدعيمها من أجل العودة للمغرب بالترشح لدور المجموعات.وسيبحث الاتحاد الرياضي الرياضي المنستيري الذي يشارك لاول مرة في مسابقة افريقية للاندية عن التهديف مبكرا من اجل تعزيز الثقة في القدرة على التدارك .ويدفعه في ذلك روح معنوية عالية للاعبين بعد الأداء الجيد الذي قدموه في لقاء الذهاب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والمستوى المتصاعد لزملاء ادريس المحيرصي في آخر 7 مقابلات بالرابطة المحترفة الأولى.ومن اجل تحقيق الفوز بثنائية نظيفة على الاقل يأمل الاتحاد الرياضي المنستيري في استغلال عامل الملعب وبعض الغيابات لدى الرجاء البيضاوي، الذي أعلن الخميس عن تعرض 3 من لاعبيه لإصابات عضلية مختلفة خلال مباراة الرجاء مع الجيش الملكي، في البطولة المغربية ويذكر ان الرجاء اعلن ان لاعبيه عبد الرحيم الشاكير ومحمود بنحليب تعرضا للإصابة في الفخذ، كما أصيب الكونغولي مالانغو، على مستوى العضلة الضامة.ويخشى الرجاء من ناحيته سيناريو الإقصاء المبكر من مسابقة الاتحاد الافريقي، بعد ان خرج من مسابقة رابطة الابطال أمام تونغيت السنغالي.وفي ذات المسابقة ، تبدو مهمة النجم الرياضي الساحلي أسهل بكثير لضمان مقعد في دور المجموعات عندما يلاقي يونغ بوفالويس الايسواتيني ايابا يوم الاحد خاصة بعد أن عاد الى سوسة بفوز هام في لقاء الذهاب أمام منافسه بنتيجة 2-1.وسيعول النجم الرياضي الساحلي كمتراهن جدي على لقب كأس الاتحاد الافريقي على خبرة عناصره وانتعاشة لاعبيه على غرار الايفواري سليمان كوليبالي صاحب ثنائية لقاء الذهاب.وتبدو المهمة سهلة منطقيا لأبناء فريق جوهرة الساحل، فان المقابلة التي ستنطلق على الساعة 16:00 وسيكون اللقاء أيضا فرصة للاطار الفني بقيادة لسعد الدريدي لمزيد اشراك واختبار عناصر جديدة لاكسابها الخبرة.