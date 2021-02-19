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وزير الصحة: إجراء الحجر الصحي الإجباري المفروض على جميع الوافدين إلى تونس يشمل أيضا الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا

Publié le Vendredi 19 Février 2021 - 13:45 قراءة: 0 د, 45 ث
وات - قال وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الجمعة إن إجراء الحجر الصحي الإجباري الذي تفرضه تونس منذ 1 فيفري 2021 على جميع الوافدين إلى أراضيها يشمل أيضا الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة على هامش الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا، أن الدراسات العلمية أثبتت إمكانية إصابة الأشخاص الذين تلقوا التلقيح بفيروس كورونا مجددا بهذا المرض وهو يجعلهم تحت طائلة إجراء الحجر الصحي الإجباري.


وشدد على ضرورة أن يلتزم بالحجر الصحي الإجباري، الأشخاص الملقحون والقادمون من الخارج مثلهم مثل اي شخص آخر لم يقم بالتلقيح، حتى لا يؤدي توافدهم على تونس إلى نشر السلالات الجديدة للفيروس في البلاد.

يشار إلى ان وزارة الصحة كانت أعلنت يوم 25 جانفي المنقضي عن إلزامية الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس، وذلك بداية من يوم 1 فيفري الجاري.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220875

Bejaoui  (Germany)  |Vendredi 19 Février 2021 à 14h 57m |           
ما شاء الله على هذا الوزير كم أنت بحبوح يا فلان ......تكاثر الكرونا في البلد سببها عقلية التونسي ....أما التونسي في ألمانيا واعي جداً والأيام بيننا لكم مدة سنة واحدة والأمور سيجرفها التيار والفاهم يفهم .....نحن الأن في بلد آمن والحمد لله سنبقى مع اهلنا ......نصيحتي ومعلومة مفيدة إليك يا وزير ألايام بيننا و أياماتك معدودة وسيجرفك تيار مجردة للحضيض على الشاطئ..



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