وزير الصحة: إجراء الحجر الصحي الإجباري المفروض على جميع الوافدين إلى تونس يشمل أيضا الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا

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قال وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الجمعة إن إجراء الحجر الصحي الإجباري الذي تفرضه تونس منذ 1 فيفري 2021 على جميع الوافدين إلى أراضيها يشمل أيضا الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا.وأوضح وزير الصحة على هامش الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا، أن الدراسات العلمية أثبتت إمكانية إصابة الأشخاص الذين تلقوا التلقيح بفيروس كورونا مجددا بهذا المرض وهو يجعلهم تحت طائلة إجراء الحجر الصحي الإجباري.وشدد على ضرورة أن يلتزم بالحجر الصحي الإجباري، الأشخاص الملقحون والقادمون من الخارج مثلهم مثل اي شخص آخر لم يقم بالتلقيح، حتى لا يؤدي توافدهم على تونس إلى نشر السلالات الجديدة للفيروس في البلاد.يشار إلى ان وزارة الصحة كانت أعلنت يوم 25 جانفي المنقضي عن إلزامية الحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على جميع المسافرين الوافدين على تونس، وذلك بداية من يوم 1 فيفري الجاري.