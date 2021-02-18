منوبة : انعقاد المؤتمر التأسيسي الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية " للاّ قمر البية "

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عقدت الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية " للاّ قمر البيّة" اليوم الخميس، جلستها العامّة التأسيسة الأولى بالمركز الفني للبطاطا بوادي الليل ، و خصّصت فعالياتها للتصديق النهائي على التقريرين الأدبي والمالي ، وتعيين مراقب مصاريف، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة وعددهم 12 عضوا من جملة 18 مترشحا.ويأتي المؤتمر التأسيسي استكمالا للمسار القانوني للشركة التي افتتح نشاطها في نهاية 2019 بمركز المرأة الريفية في العروسية بالبطان، كأوّل هيكل مهني يضمّ مجموعة من النساء الريفيات والشباب من حاملي الشهائد العليا من مختلف جهات الجمهورية ، ويفتح ابواب مسار إنفاذ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق تصريح ممثلتها القانونية ليلى المحيمدي لــ(وات).وأضافت ان المترشحين هم من القيروان وزغوان ومنوبة والكاف وصفاقس ومختلف الولايات المنخرطة في التعاونية وقد وقع الاختيار على 12 عضوا منهم بعد الاحتكام الى صندوق الانتخاب والتصويت من قبل 70 منخرطا.وأشارت إلى أن نشاط التعاونية منذ انطلاقها كأولى تعاونية يرتكز نشاطها على النباتات الطبية والعطرية وتحويل المنتوجات الغذائية التقليدية كقطاع ذي أهمية اقتصادية واجتماعية وآفاق لبعث المشاريع وطاقة تشغيلية كبيرة.وأضافت ان التعاونية ساهمت في بعث 33 مشروعا تديرها طاقات شبابية ، في اختصاصات متنوعة على غرار تقطير النباتات الطبية وزراعة القمح المحمودي وصناعة الصابون والعصائر والمواد التجميلية الطبيعية بعد تكوين الباعثين الشبان بمركز التكوين المهني الفلاحي .وساهمت أيضا في تكوين 234 شابة وامرأة ريفية في الفلاحة والصناعات التقليدية والتمكّن من زراعة مساحة 80 هكتارا بصدد الحصول على شهادة المواصفات البيولوجية، وتجميع كمية 14 طنّا من القمح المحمودي وهو قمح تونسي أصيل.وجرى خلال نفس الفترة امضاء عدد من اتفاقيات التعاون مع عديد الاطراف الوطنية والاجنبية منها البنك الوطني للجينات.وتم خلال المؤتمر الذي اشرف عليه والي منوبة محمد شيخ روحه بحضور مديرة الهياكل المهنية بوزارة الفلاحة، استعراض اهم المشاريع والتعاون الدولي للشركة منذ انطلاق نشاطها والتوجهات المستقبلية وامكانيات التشغيل وبعث المشاريع التي تتيحها التعاونية .واكد الوالي بالمناسبة ، دعم الجهة لهذه التعاونية المركزية عبر مصالح المندوبيتين الجهويتين للتنمية الجهوية والتنمية الفلاحية بتوسعة وتهيئة مركز الفتاة الريفية مقر الشركة الحالي وبتركيز وحدتين لتحويل القمح المحمودي وتقطير الاعشاب الطبية والعطرية على مساحة 270 مترا مربّعا بقيمة 365 الف دينار مع تشييد فضاء تكويني خشبي متحرك بكلفة 124 الف دينار من المنتظر انتهاء أشغال إنجازه قريبا .