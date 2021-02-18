المنستير: توفير أجهزة التبريد بكلّ مراكز التلقيح ضد فيروس "كورونا" قبل موفى الأسبوع الجاري (الوالي)

وات -

أفاد والي المنستير، أكرم السبري، بأنه سيتم توفير أجهزة التبريد بمختلف مراكز التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد الجهوية والمحلية بولاية المنستير قبل موفى الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن جاهزية هذه المراكز بلغت نسبة 90 في المائة.وأوضح، فؤؤي تصريح لـ"وات" على هامش زيارة ميدانية أداها، أمس الأربعاء، لمعاينة مدى جاهزية المراكز الجهوية للتلقيح، أنّه تم اختيار 3 فضاءات جهوية وهي الفرع الجهوي للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير، ومركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير، ومركز الطب المدرسي والجامعي بالمنستير، والتي وقع اختيارها بالتنسيق مع وزارة الصح، مبيّنا أن طاقة استقبال كل مركز اليومية تبلغ 200 حالة.وعلى المستوى المحلي، تم اختيار دور الشباب بقصيبة المديوني، وصيادة، وقصر هلال، والمكنين، وطبلبة، والبقالطة، والمدرسة الابتدائية الحبيب بالساحلين، ومركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين، ومركز التكوين المهني في الاكساء ببنبلة، ودار الشباب بجمال، والمدرسة الإبتدائية 3 جانفى بزرمدين، ودار الشباب ببني حسان.وحثّ الوالي المواطنين الراغبين في القيام بالتلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد على التسجيل في البوابة المخصصة لذلك، موضحا أنّ مراكز التلقيح ستستقبل فقط الأشخاص الذين تصلهم ارساليات قصيرة وذلك لضمان نجاح عملية التلقيح التي ستنطلق بمجرد وصول التلاقيح.وأفاد، من جهته، المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، في تصريح لـ"وات"، أنّ المراكز الجهوية ستعمل كامل الأسبوع في حين أنّ المراكز المحلية ستعمل في نهاية الأسبوع فقط.وقال إنّ تم تحديد قائمات اسمية بالأعوان الصحيين الذين سيؤمنون عمليات التلقيح، حيث سيضم كلّ مركز من 8 إلى 10 أعوان أي 10 نقاط تلقيح، إلى جانب توفير أطباء لمتابعة الأشخاص بعد 15 دقيقة من قيامهم بالتلقيح، ويجري حاليا تجهيز المراكز بأسرة، وكراسٍ، وطاولات، ومبردات وقاعات استقبال للمرضى في حال احتاجوا إلى عناية طبية.