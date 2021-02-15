الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة الرابعة

وات -

في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:--المجموعة الاولىالسبت 20 فيفريفي جندوبة - س 14جندوبة الرياضية - جمعية جربةفي حمام الانف - س 14نادي حمام الانف - النادي القربيفي السبيخة - س 14مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين--المجموعة الثانيةالجمعة 19 فيفريفي ملعب يعين لاحقا - س 14الملعب القبسي - قوافل قفصةالسبت 20 فيفريفي وادي الليل - س 14مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسيفي منزل نور - س 14كوكب منزل نور - هلال مساكن--المجموعة الثالثةالاحد 21 فيفريفي جربة - س 14امل جربة - نادي منزل بوزلفةفي ملعب يعين لاحقا - س 14مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسيفي بن عروس - س 14سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية--المجموعة الرابعةالاحد 21 فيفريفي رادس - س 14النجم الرادسي - مستقبل المحمديةفي سيدي بوزيد - س 14اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسيفي القصرين- س 14مستقبل القصرين - امل حمام سوسة