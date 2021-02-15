الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة الرابعة

وات - في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:
--المجموعة الاولى
السبت 20 فيفري
في جندوبة - س 14
جندوبة الرياضية - جمعية جربة
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - النادي القربي
في السبيخة - س 14
مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين
--المجموعة الثانية
الجمعة 19 فيفري
في ملعب يعين لاحقا - س 14
الملعب القبسي - قوافل قفصة
السبت 20 فيفري
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي
في منزل نور - س 14
كوكب منزل نور - هلال مساكن
--المجموعة الثالثة
الاحد 21 فيفري
في جربة - س 14
امل جربة - نادي منزل بوزلفة
في ملعب يعين لاحقا - س 14
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية
--المجموعة الرابعة
الاحد 21 فيفري
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل المحمدية
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي
في القصرين- س 14
مستقبل القصرين - امل حمام سوسة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
--المجموعة الاولى
السبت 20 فيفري
في جندوبة - س 14
جندوبة الرياضية - جمعية جربة
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - النادي القربي
في السبيخة - س 14
مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين
--المجموعة الثانية
الجمعة 19 فيفري
في ملعب يعين لاحقا - س 14
الملعب القبسي - قوافل قفصة
السبت 20 فيفري
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي
في منزل نور - س 14
كوكب منزل نور - هلال مساكن
--المجموعة الثالثة
الاحد 21 فيفري
في جربة - س 14
امل جربة - نادي منزل بوزلفة
في ملعب يعين لاحقا - س 14
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية
--المجموعة الرابعة
الاحد 21 فيفري
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل المحمدية
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي
في القصرين- س 14
مستقبل القصرين - امل حمام سوسة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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