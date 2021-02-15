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الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة الرابعة

Publié le Lundi 15 Février 2021 - 15:08 قراءة: 0 د, 53 ث
وات - في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

--المجموعة الاولى


السبت 20 فيفري

في جندوبة - س 14

جندوبة الرياضية - جمعية جربة

في حمام الانف - س 14

نادي حمام الانف - النادي القربي

في السبيخة - س 14

مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين

--المجموعة الثانية

الجمعة 19 فيفري

في ملعب يعين لاحقا - س 14

الملعب القبسي - قوافل قفصة

السبت 20 فيفري

في وادي الليل - س 14

مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي

في منزل نور - س 14

كوكب منزل نور - هلال مساكن

--المجموعة الثالثة

الاحد 21 فيفري

في جربة - س 14

امل جربة - نادي منزل بوزلفة

في ملعب يعين لاحقا - س 14

مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي

في بن عروس - س 14

سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية

--المجموعة الرابعة

الاحد 21 فيفري

في رادس - س 14

النجم الرادسي - مستقبل المحمدية

في سيدي بوزيد - س 14

اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي

في القصرين- س 14

مستقبل القصرين - امل حمام سوسة



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