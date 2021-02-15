الدكتور نزار العذاري: حالة من بين 5 حالات في الوسط المهني تعاني من صعوبة في التركيز والنسيان بعد التعافي من كوفيد-19 لمدة لا تتجاوز 3 أسابيع

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أفاد رئيس قسم طب الشغل بمستشفى شارل نيكول وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، نزار العذاري، اليوم الاثنين، أن حالة من بين خمس حالات في الوسط المهني تعاني من صعوبة في التركيز والنسيان والسهو بعد التعافي من مرض كوفيد-19 لمدة لا تتجاوز 3 أسابيع.وأوضح ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه الحالات عرضية يعاني منها العامل حوالي مرتين في اليوم وقد تمت ملاحظتها على الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وعادوا بعدها للعمل، فضلا عن شهادات لعدد منهم لمصالح طب الشغل.وبين أن هذه الأعراض لا تمثل خطرا ويمكن العلاج منها بعد مضي 3 أسابيع على أقصى تقدير غير أنها يمكن أن تمثل إحراجا للأشخاص الذين يعملون في مواقع عمل حساسة تتطلب منهم اجتماعات ومقابلات بصفة مستمرة والتواجد ضمن مجموعة من الأشخاص، وذلك بسبب تداعيات المرض التي تسبب نسيان بعض الكلمات أو أسماء الأشخاص وبالتالي الشعور بعدم الراحة في مكان العمل.وأكد أن التداعيات المذكورة ليس لها علاقة بأمراض دماغية أو عصبية، على غرار الزهايمر وأنها تتحسن وتزول بمرور الوقت لافتا إلى أن الأشخاص المعنيين بهذه الأعراض، ينتمون إلى الفئة العمرية فوق 40 سنة، حسب ما تمت ملاحظته.وأوصى العذاري بشرب كميات هامة من الماء وممارسة رياضة المشي حتى تتحسن نسب الاكسجين التي تصل الى الدماغ، إلى جانب تناول غذاء صحي وسليم يحتوي خاصة على الكالسيوم وعلى الفيتامينات والتعرض بين الفينة والأخرى إلى أشعة الشمس من أجل الحصول على فيتامين "د" الذي يساهم في تلافي هذه الأعراض وتحسنها مع مرور الوقت.يذكر أن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 ومنذ تسجيل أول اصابة في شهر مارس 2020 الى غاية 13 فيفري الجاري بلغ 223244 حالة إصابة مؤكدة و 7544 حالة وفاة.