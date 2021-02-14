كاس الاتحاد الافريقي - ذهاب الدور 16 مكرر - فوز الرجاء البيضاوي على الاتحاد المنستيري 1-صفر

وات - فاز فريق الرجاء البيضاوي اليوم في الدار البيضاء على الاتحاد المنستيري في ذهاب الدور 16 مكرر لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسجل اللاعب محمود بن حليب الهدف الوحيد في د36 وتقام مباراة الاياب بعد اسبوع في المنستير.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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