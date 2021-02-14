كاس الاتحاد الافريقي - ذهاب الدور 16 مكرر - فوز الرجاء البيضاوي على الاتحاد المنستيري 1-صفر

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فاز فريق الرجاء البيضاوي اليوم في الدار البيضاء على الاتحاد المنستيري في ذهاب الدور 16 مكرر لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسجل اللاعب محمود بن حليب الهدف الوحيد في د36 وتقام مباراة الاياب بعد اسبوع في المنستير.