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كاس الاتحاد الافريقي - ذهاب الدور 16 مكرر - فوز الرجاء البيضاوي على الاتحاد المنستيري 1-صفر

Publié le Dimanche 14 Février 2021 - 19:09 قراءة: 0 د, 11 ث
وات - فاز فريق الرجاء البيضاوي اليوم في الدار البيضاء على الاتحاد المنستيري في ذهاب الدور 16 مكرر لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسجل اللاعب محمود بن حليب الهدف الوحيد في د36 وتقام مباراة الاياب بعد اسبوع في المنستير.

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