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فوز النجم الساحلي على يونغ بوفالوس 2 مقابل 1

Publié le Dimanche 14 Février 2021 - 16:10 قراءة: 0 د, 12 ث
وات - فاز النجم الساحلي اليوم في مبابان على نادي يونغ بوفالوس من اسواتيني بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور 16 مكرر لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسجل هدفي النجم الساحلي اللاعب سليمان كوليبالي د6 ود74 ويجري لقاء العودة بعد اسبوع .

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