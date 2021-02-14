فوز النجم الساحلي على يونغ بوفالوس 2 مقابل 1

وات - فاز النجم الساحلي اليوم في مبابان على نادي يونغ بوفالوس من اسواتيني بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور 16 مكرر لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسجل هدفي النجم الساحلي اللاعب سليمان كوليبالي د6 ود74 ويجري لقاء العودة بعد اسبوع .
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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