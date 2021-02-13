ارتفاع مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء بـ3 بالمائة سنة 2020

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ارتفعت مساهمة الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء في تونس، خلال سنة 2020 ، بنسبة 3 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وفق معطيات للمرصد الوطني للطاقة والمناجم.واضاف المرصد في وثيقة حول الظرف الطاقي لشهر ديسمبر 2020، ان انتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي تراجع بنسبة 2 بالمائة في حين ارتفع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة .واوضح ان الطاقات المتجددة تتوزع على طاقة الرياح بنسبة 4ر2 بالمائة وطاقة المياه بنسبة 2ر0 بالمائة في حين كان اداء الطاقة الشمسية ضعيفا .وتوقع المرصد ان تدخل المحطة الفطوضوئية بتوز 2، بقدرة انتاج في حدود 10 ميغاوت والتابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال فيفري 2021 وهو نفس تاريخ دخول محطة توزر 1 التي تتوفر على نفس المواصفات.وبين ان وزراة الصناعة منحت العام الماضي 197 رخصة لانتاج الكهرباء بشكل ذاتي بقدرة انتاجية في حدود 79 ميغاوات في انتظار نشر 15 مشروع اخر بالرائد الرسمي بقدرة انتاجية جملية في حدود 7ر3 ميغاوات.ولاحظ المرصد ان المشاريع التي منحها لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والفوطوضوئية عبر طلبات مشاريع سنة 2017 و 2018 و 2019 و 2020 تشهدا تقدما ولم تدخل طور الانتاج بعد واشار الى ان اللزمات الممنوحة لانتاج 500 ميغاوات من الكهرباء كل من توزر وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان وتطاوين لا تزال في طور الانجاز وكذلك الحال بالنسبة الى لزمة انتاج 300 ميغاوات باستخدام طاقة الرياح بنابل.وتخطط تونس الى رفع مساهمة الطاقات المتجددة المستخرجة من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الفطوضوئية الى زهاء 30 بالمائة من اجمالي الطاقة في البلاد بحلول سنة 2030