باجة: فلاحو الجهة يغلقون مدخل المدينة احتجاجا على عدم توفر مادة "الامونيتر"

وات - أقدم، اليوم السبت، عدد من الفلاحين بولاية باجة، على غلق مدخل المدينة على مستوى مفترق "البلارج"، وذلك احتجاجا على عدم توفر مادة "الامونيتر"، معربين عن غضبهم مما اعتبروه "تجاهل الدولة لهم وعدم الوفاء بتعهداتها لانقاذ الموسم الفلاحي".
وصرّح رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة، خليفة الشابي لـ"وات"، ان فلاحي الجهة يعيشون حالة احتقان كبيرة، نظرا لاستيائهم الشديد من عدم وفاء الدولة بتعهداتها بجلب مادة "الامونيتر" بكميات كافية، مؤكدا حاجة الفلاح الى هذه المادة في هذه الفترة بالتحديد لإنقاذ زراعته والموسم الفلاحي ككل.
وأضاف، أنهم مهدّدون ببيع أملاكهم في حال لم يتمكنوا من انقاذ زراعاتهم، وان المزودين لن يمكنوهم من مستلزمات الموسم اذا لم ينتجوا ويسددوا ديونهم المتخلدة لديهم، وبالتالي عدم قدرتهم على مواجهة المديونية وتوفير قوت عائلتهم، على حد تعبيره.
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وصرّح رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة، خليفة الشابي لـ"وات"، ان فلاحي الجهة يعيشون حالة احتقان كبيرة، نظرا لاستيائهم الشديد من عدم وفاء الدولة بتعهداتها بجلب مادة "الامونيتر" بكميات كافية، مؤكدا حاجة الفلاح الى هذه المادة في هذه الفترة بالتحديد لإنقاذ زراعته والموسم الفلاحي ككل.
وأضاف، أنهم مهدّدون ببيع أملاكهم في حال لم يتمكنوا من انقاذ زراعاتهم، وان المزودين لن يمكنوهم من مستلزمات الموسم اذا لم ينتجوا ويسددوا ديونهم المتخلدة لديهم، وبالتالي عدم قدرتهم على مواجهة المديونية وتوفير قوت عائلتهم، على حد تعبيره.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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