ارتفاع عدد الاصابات بكوفيد-19 في الوسط المدرسي بـ198 حالة خلال الفترة من 7 فيفري الى غاية 11 فيفري الجاري

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تم تسجيل زيادة ب 198 إصابة بكوفيد-19 بالوسط المدرسي، خلال الفترة المتراوحة بين 7 فيفري الجاري و11 من نفس الشهر ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 7525 إصابة، منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر 2020وارتفع عدد الإصابات بالفيروس، خلال الفترة المتراوحة بين 7 و11 فيفري 2021، والتي شهدت استقرارا في عدد الوفيات جراء كوفيد عند 39 حالة وفاة، أساسا عند الإطار التربوي ب 99 إصابة و التلاميذ بـ81 إصابةوبلغت بذلك الاصابات الجملية في صفوف التلاميذ 3123 إصابة فيما بلغ عدد الإصابات بكوفيد عند الإطار التربوي 3520 اصابة وارتفع عدد حالات الشفاء لدى هاتين الفئتين على التوالي إلى 2542 و2935 حالة شفاء.وسجلت لدى اطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين 656 إصابة و226 إصابة في صفوف العملة منذ العودة المدرسية وإلى غاية 11 فيفري الجاري.