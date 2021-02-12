القصرين: إصدار بطاقة إيداع بالسجن وتوجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في حق إمرأة تورطت في بيع مادة كحولية سامة

وات -

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق الامرأة المشتبه في تورطها في عملية بيع المادة الكحولية السامة المعروفة ب"القوارص" لعدد من الأشخاص بالجهة، والتي أودت بحياة 9 منهم وتسببت في تسمم أكثر من 50 شخصا آخر.كما وجهت لهذه الامرأة تهمة القتل العمد مع سابقية القصد، وفق مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي.وبين بوعزي في تصريح ل"وات"، أن الامرأة المذكورة تم إلقاء القبض عليها بقفصة، ومثلت اليوم أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، وقد فتحت النيابة تحقيقا في الغرض، موضحا أن شخصا آخر، وهو صاحب محل لبيع الفواكه الجافة أصيل الجهة، كان بدوره متورطا في بيع المادة الكحولية السامة، وقام بإستهلاكها، غير أنه لم يتسن استنطاقه، لأنه توفي أمس بالعناية المركزة في المستشفى الجهوي بالقصرين.وذكر المصدر ذاته أن العقوبة السجنية في هذه القضية تصل إلى الحكم بالإعدام، لافتا، في ذات السياق، إلى أن قاضي التحقيق أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق الامرأة المشتبه بها، لأنه تم فتح تحقيق في كل حالة وفاة على حدى.وتابع أن قاضي التحقيق سيحيل ملف هذه القضية، بعد استكمال عمله، إلى دائرة الإتهام، والتي ستؤكد الإتهام من عدمه.وكانت حصيلة حالات الوفاة جراء احتساء مادة سامة بولاية القصرين من مكوناتها الأساسية مادة " القوارص"، قد ارتفعت أمس الخميس إلى 8 حالات وفاة.كما ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين جراء هذه المادة، والذين استقبلهم المستشفى الجهوي بالقصرين منذ فجر الأحد المنقضي إلى حدود اليوم الجمعة، إلى 58 حالة إصابة، أغلبهم تلقوا الإسعافات اللازمة وخضعوا للتحاليل المخبرية وغادروا المستشفى في فترات زمنية مختلفة.