وزير التربية: 1415 مدرسة ابتدائية غير مرتبطة بشبكة التزود بالمياه

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أعلن وزير التربية، فتحي سلاوتي، اليوم الجمعة، أن حوالي 1415 مدرسة ابتدائية لازالت غير مرتبطة بالشبكة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من بينها 461 مؤسسة تشهد اشكاليات في التزود المنتظم بالماء الصالح للشراب.وأضاف، خلال جلسة استماع، عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، أن أولوية وزارة التربية للسنة الدراسية المقبلة توفير الماء الصالح للشراب معبرا عن الامل في أن تحظى جميع المؤسسات التربوية خلال العودة المدرسية القادمة بالماء الصالح للشراب.وقال أن الوزارة تعمل بالشراكة مع المجتمع المدني من أجل تهيئة المركبات الصحية وتزويدها بالماء الصالح للشراب لفائدة 143 مؤسسة تربوية بكلفة مالية تقدر بـ313ر6 ملايين دينار، وذلك في اطار مقاربة التدخل العاجل حسب الاولويات.واعتبر أنه، في ظل تزايد عدد التلاميذ خلال العودة المدرسية الحالية، التي سجلت 47 ألف تلميذا جديدا بجميع المراحل التعليمية وبمعدل نمو 2ر2 بالنسبة الى السنة الدراسية 2019-2020، استوجب ذلك السهر على حاجيات التلاميذ وتوفير ظروف أفضل للدراسة.وفي ما يتعلق بصيانة المؤسسات التربوية، أعلن السلاوتي عن اطلاق جيل جديد من الباعثين شمل 67 باعثا لتعهد وصيانة المؤسسات التربوية عن طريق ابرام عقود الاشغال بالتفاوض المباشر وخصصت الوزارة موارد مالية بقيمة 4ر13 مليون دينار لتمويل عمليات الصيانة بالمؤسسات التربوية.واعلن عن انطلاق رقمنة الخدمات الادارية بمكاتب الضبط بجميع المندوبيات الجهوية وبوزارة التربية ابتداء من يوم 15 فيفري الجاري مشيرا الى ان العملية ستمكن الوزارة من التخلي عن استعمال الاوراق التي يكلفها حوالي 16 مليون دينار.