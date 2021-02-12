" مهمة المنتخب التونسي لكرة اليد في التأهل لأولمبياد طوكيو صعبة في مجموعة قوية " ( سامي السعيدي مدرب المنتخب التونسي )

وات -

أوضح سامي السعيدي مدرب المنتخب التونسي لكرة اليد أنّ العناصر الوطنية ستجري تربصين في تونس استعدادا للدورة الترشيحية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، التي ستجرى في مدينة مونبلييه الفرنسية.وأفاد السعيدي في تصريح لوكالة "وات" أنّ التربص الأول حدّد من 22 الى 27 فيفري الجاري، والثاني من 1 الى 6 مارس القادم، مبيّنا أنّ كلا التربصين سيشارك فيهما اللاعبون المحليون، وذلك قبل السفر الى فرنسا يوم 8 مارس للمشاركة في الدورة التأهيلية.وعن حظوظ المنتخب الوطني التونسي في الدورة التاهيلية للألعاب الأولمبية، أفاد السعيدي أنّ كرة اليد التونسية تشكو صعوبات اليوم في غياب الدعم المالي ومحدودية الميزانية المرصودة للجامعة التونسية لكرة اليد، معبرا عن اعتقاده بأنّ مهمة المنتخب تبدو صعبة في مجموعة قوية وان حظوظ الترشح للأولمبياد ضئيلة ، خاصة وأنّ العناصر الوطنية ستواجه منتخبات أوربية عتيدة قدّمت مردودا متميزا في مونديال مصر 2021 .ويذكر ان المنتخبات المنافسة للمنتخب في مجموعته هي فرنسا (رابعة بطولة العالم) وكرواتيا ( مركز 15) ( والبرتغال ( مرتبة 10).ولاحظ المدرب الوطني لكرة اليد أنّ المنتخب الوطني التونسي أهدر فرصة التأهل للأولمبياد بصفة مباشرة، من تونس، اثر خسارته اللقب في نهائي كأس افريقيا للأمم أمام المنتخب المصري في تونس ، مشدّدا على أنّ تراجع مستوى المنتخب في السنوات الماضية يعود الى غياب استراتيجية قائمة على العمل على المدى البعيد.وبيّن أن العناصر الوطنية قدمت في مونديال مصر مردودا جيدا، رغم افتقارها للخبرة، معتبرا أنّ جزئيات صغيرة في لقاء البرازيل تسببت في الخروج من الدور الأول.وفي هذا السياق، دعا المدرب الوطني الى ضرورة تشجيع اللاعبين على الاحتراف في أوربا لكسب المزيد من الخبرة وتطوير مهاراتهم، مبيّنا أنّ ضعف نسق البطولة التونسية كان له انعكاس سلبي على اللاعبيين وعلى اداء المنتخب.واعتبرالسعيدي أنّ أزمة كرة اليد التونسية في السنوات الماضية تعود الى غياب العناية الكافية واللازمة بقطاع الرياضة عموما .ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة اليد تحصل على المركز 25 في بطولة العالم التي نظمتها مصر وتوج بلقبها المنتخب الدنماركي للمرة الثاني على التولي .وفاز المنتحب التونسي باللقب الشرفي ( كاس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ) على حساب منتخب النمسا.وسيشارك المنتخب الوطني في الدورة التاهيلية لأولمبياد طوكيو بعد أن عجز عن الترشح مباشرة بعد خسارة التاج الإفريقي أمام المنتخب المصري.وستدور 3 دورات ترشيحية للالعاب الاولمبية في 3 دول وسيشارك المنتخب الوطني في الدورة التي تحتضنها مدينة مونبيلييه( فرنسا ) الى جانب منتخبات فرنسا وكرواتيا والبرتغال.وسيكون زملاء محمد امير درمول اما رهان الحصول على احد المركزين الاول او الثاني من أجل الترشح للاولمبياد الياباني.