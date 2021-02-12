تونس تتسلم في إطار مبادرة "كوفاكس" نحو 700 ألف جرعة من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى حدود مارس القادم

وات - ( حوار أجرته بهيجة بلمبروك) - تتسلم تونس، في إطار المبادرة العالمية "كوفاكس" نحو 700 ألف جرعة من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى حدود مارس القادم، حسب ما أفاد به ممثل المنظمة العالمية للصحة في تونس، الدكتور ايف سوتيران.
وأوضح ايف سوتيران في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أن تونس ستتسلم في إطار ذات المبادرة، دفعة أولى تقدر بـ 93 ألفا و600 جرعة تلقيح ضد فيروس كورونا مع نهاية شهر فيفري الجاري، من انتاج مخابر "فايزر"، سيتم تخصيصها لتلقيح 47 ألف شخص من الفئات ذات الأولوية وأساسا من مهنيي الصحة.
ومع نهاية شهر مارس المقبل تتسلم تونس دفعة ثانية تتكون من 600 ألف جرعة من تلقيح مخابر "أسترازينيكا " البريطانية، وفق ما صرح به ممثل المنظمة العالمية للصحة في تونس، مؤكدا أن تونس ستكون من أول البلدان في العالم التي تتمتع مجانا بتلاقيح ضد فيروس كورونا في إطار مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى ضمان الوصول العادل والمنصف للتلقيح ضد كوفيد 19 على الصعيد العالمي.
وتشمل مبادرة "كوفاكس" التي يقودها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية، 190 دولة من بينها 98 دولة ستتكفل بتمويل مقتنياتها من التلاقيح و92 دولة من بينها تونس ستنتفع بهذه التلاقيح مجانا، حسب توضيح سوتيران. وأفاد أن من اجمالي 92 دولة تقدمت بملفاتها للاستفادة مجانا بالتلاقيح في إطار مبادرة "كوفاكس" حظيت تونس باعتماد ملفها ضمن 18 دولة عبر العالم من بينها 4 دول افريقية وهي إلى جانب تونس، افريقيا الجنوبية وكاب الأخضر ورواندا، مشيرا إلى ان مبادرة "كوفاكس" ترمي إلى تلقيح 20 بالمائة من سكان كل الدول المنتفعة بالتلقيح المجاني مع نهاية 2021
وأكد المتحدث أن مختلف التلاقيح التي ستوزع في إطار مبادرة "كوفاس" يجب أن تكون مدرجة ضمن قائمة الاستعمال الاستعجالي للمنظمة العالمية للصحة والتي سجل عليها حتى الآن تلقيح مخابر "فايزر" فقط، حسب قوله، مفيدا بأنه ينتظر ان يسجل تلقيح "أسترازينيكا" مع نهاية شهر فيفري الجاري على هذه القائمة فيما تتواصل حاليا دراسة ملف التلاقيح الصينية "سينوفاك" و"سينوفارم" لإدراجها لاحقا بهذه القائمة.
ولاحظ ممثل المنظمة العالمية للصحة أن تونس كانت "مثالية" في متابعة المراحل الضرورية لإيداع ملفها للاستفادة بمجانية التلاقيح التي سيتم توزيعها في إطار مبادرة "كوفاكس".
وخارج إطار هذه المبادرة العالمية، قامت تونس بإبرام عقد مع مخبر "فايزر" للحصول على 2 مليون جرعة إضافية من التلاقيح سيتم استقدامها على دفعتين بين الثلاثيين الثاني والثالث من العام الحالي، كما تعمل على الحصول على كميات أخرى من التلاقيح في إطار المفاوضات التي تجريها حاليا مع الاتحاد الافريقي من ناحية، ومع روسيا من ناحية ثانية، وفق ما أكده ممثل المنظمة العالمية للصحة.
وختم ممثل المنظمة العالمية للصحة في تونس حديثه قائلا إن "التلقيح يبعث الأمل بشأن المستقبل ومع ذلك يجب مواصلة توخي الحذر والحيطة".
يشار إلى أن مدير عام معهد باستور تونس، رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 الهاشمي الوزير كان أكد أن التلاقيح الأولى التي ستحصل عليها تونس في إطار مبادرة "كوفاكس" ستصل إلى تونس في النصف الثاني من شهر فيفري الجاري، لافتا إلى أن تونس قد أبرمت عقودا مع بعض الدول للتزود بنحو مليون جرعة من التلقيح الروسي "سبوتنيك 5"، ونحو 2 مليون تلقيح جرعة من تلقيح مخابر "فايزر".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضح ايف سوتيران في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أن تونس ستتسلم في إطار ذات المبادرة، دفعة أولى تقدر بـ 93 ألفا و600 جرعة تلقيح ضد فيروس كورونا مع نهاية شهر فيفري الجاري، من انتاج مخابر "فايزر"، سيتم تخصيصها لتلقيح 47 ألف شخص من الفئات ذات الأولوية وأساسا من مهنيي الصحة.
ومع نهاية شهر مارس المقبل تتسلم تونس دفعة ثانية تتكون من 600 ألف جرعة من تلقيح مخابر "أسترازينيكا " البريطانية، وفق ما صرح به ممثل المنظمة العالمية للصحة في تونس، مؤكدا أن تونس ستكون من أول البلدان في العالم التي تتمتع مجانا بتلاقيح ضد فيروس كورونا في إطار مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى ضمان الوصول العادل والمنصف للتلقيح ضد كوفيد 19 على الصعيد العالمي.
وتشمل مبادرة "كوفاكس" التي يقودها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية، 190 دولة من بينها 98 دولة ستتكفل بتمويل مقتنياتها من التلاقيح و92 دولة من بينها تونس ستنتفع بهذه التلاقيح مجانا، حسب توضيح سوتيران. وأفاد أن من اجمالي 92 دولة تقدمت بملفاتها للاستفادة مجانا بالتلاقيح في إطار مبادرة "كوفاكس" حظيت تونس باعتماد ملفها ضمن 18 دولة عبر العالم من بينها 4 دول افريقية وهي إلى جانب تونس، افريقيا الجنوبية وكاب الأخضر ورواندا، مشيرا إلى ان مبادرة "كوفاكس" ترمي إلى تلقيح 20 بالمائة من سكان كل الدول المنتفعة بالتلقيح المجاني مع نهاية 2021
وأكد المتحدث أن مختلف التلاقيح التي ستوزع في إطار مبادرة "كوفاس" يجب أن تكون مدرجة ضمن قائمة الاستعمال الاستعجالي للمنظمة العالمية للصحة والتي سجل عليها حتى الآن تلقيح مخابر "فايزر" فقط، حسب قوله، مفيدا بأنه ينتظر ان يسجل تلقيح "أسترازينيكا" مع نهاية شهر فيفري الجاري على هذه القائمة فيما تتواصل حاليا دراسة ملف التلاقيح الصينية "سينوفاك" و"سينوفارم" لإدراجها لاحقا بهذه القائمة.
ولاحظ ممثل المنظمة العالمية للصحة أن تونس كانت "مثالية" في متابعة المراحل الضرورية لإيداع ملفها للاستفادة بمجانية التلاقيح التي سيتم توزيعها في إطار مبادرة "كوفاكس".
وخارج إطار هذه المبادرة العالمية، قامت تونس بإبرام عقد مع مخبر "فايزر" للحصول على 2 مليون جرعة إضافية من التلاقيح سيتم استقدامها على دفعتين بين الثلاثيين الثاني والثالث من العام الحالي، كما تعمل على الحصول على كميات أخرى من التلاقيح في إطار المفاوضات التي تجريها حاليا مع الاتحاد الافريقي من ناحية، ومع روسيا من ناحية ثانية، وفق ما أكده ممثل المنظمة العالمية للصحة.
وختم ممثل المنظمة العالمية للصحة في تونس حديثه قائلا إن "التلقيح يبعث الأمل بشأن المستقبل ومع ذلك يجب مواصلة توخي الحذر والحيطة".
يشار إلى أن مدير عام معهد باستور تونس، رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 الهاشمي الوزير كان أكد أن التلاقيح الأولى التي ستحصل عليها تونس في إطار مبادرة "كوفاكس" ستصل إلى تونس في النصف الثاني من شهر فيفري الجاري، لافتا إلى أن تونس قد أبرمت عقودا مع بعض الدول للتزود بنحو مليون جرعة من التلقيح الروسي "سبوتنيك 5"، ونحو 2 مليون تلقيح جرعة من تلقيح مخابر "فايزر".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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